Муниципальный долг Нижнего Тагила снижен до 1,1 млрд рублей

Заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных рассказала, что за текущую неделю Муниципальные власти погасили кредиты на сумму 200 млн рублей. Сумма муниципального долга снижена и достигла отметки в 1,1 млрд рублей, а остаток бюджетных кредитов составляет 27 млн рублей.

Также для сокращения на бюджет нагрузки по кредитам ведется работа по понижению процентной ставки.

Муниципальными властями отыграны аукционы для привлечения средств с целью последующего перекредитования задолженности под 7,4% годовых.

Евгения Черемных подчеркнула, что администрация на протяжении нескольких лет ведет работу по снижению суммы задолженности за счет временно свободных денег из казны с последующим их восстановлением из зарезервированных кредитных линий, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.