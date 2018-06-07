Муниципальный долг Нижнего Тагила снижен до 1,1 млрд рублей
Работа по снижению уровня нагрузки по кредитам на бюджет Нижнего Тагила продолжается. Муниципальный долг города снижен до 1,1 млрд рублей.
Заместитель главы администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных рассказала, что за текущую неделю Муниципальные власти погасили кредиты на сумму 200 млн рублей. Сумма муниципального долга снижена и достигла отметки в 1,1 млрд рублей, а остаток бюджетных кредитов составляет 27 млн рублей.
Также для сокращения на бюджет нагрузки по кредитам ведется работа по понижению процентной ставки.
Муниципальными властями отыграны аукционы для привлечения средств с целью последующего перекредитования задолженности под 7,4% годовых.
Евгения Черемных подчеркнула, что администрация на протяжении нескольких лет ведет работу по снижению суммы задолженности за счет временно свободных денег из казны с последующим их восстановлением из зарезервированных кредитных линий, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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