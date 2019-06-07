«Промсвязьбанк» не вернёт 250 млн обанкротившемуся застройщику ФОКа «Президентский»

В 2015 году «Ген Стройурал» оформил в «Промсвязьбанке» целевой заём на 250 млн рублей на финансирование монтажных работ в ФОКе «Президентский». При этом заёмщик получил муниципальную гарантию от мэрии города, что в дальнейшем позволяло банку по закону вернуть задолженность в срок — потребовать возврат либо от должника, либо от администрации Нижнего Тагила.

Проект выполнялся в рамках муниципального контракта, заключённого с мэрией Нижнего Тагила. На строительство и рабочую документацию с учётом дополнительных работ понадобился 681 млн рублей. Финансирование осуществлялось из трёх источников: 200 млн рублей в рамках федеральной программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016–2020 годы», 249 млн рублей из бюджета Свердловской области и 132 млн рублей из местного бюджета.

В конце 2015 года министерство спорта Свердловской области уведомило «Ген Стройурал», что расплатится за работы по ФОКу в 2016 году, поэтому администрация продлила муниципальную гарантию на кредит ещё на год, на этот же срок «Ген Стройурал» и банк продлили срок возврата займа.

Компания была вынуждена фактически привлечь кредитные средства, дабы исполнить свои обязательства по контракту, так как оплата перенеслась практически на год. Также компания платила существенные кредитные проценты. При этом под руководством теперь уже экс-главы города Сергея Носова были выполнены дополнительные работы в большом количестве, чтобы объект отвечал всем требованиям. Аналогов такого строения в Свердловской области точно нет. Всё это делалось для того, чтобы была возможность проводить спортивные мероприятия международного уровня, рассказал TagilCity.ru конкурсный управляющий Виталий Тихомиров.

К концу 2015 году объект был построен и передан в безвозмездное пользование спортшколе «Юпитер». В течение 2016 года, когда поступили средства из области, мэрия в лице МБУ «Служба заказчика городского хозяйства» погасила кредит в 250 млн рублей.

В 2017 году общество с ограниченной ответственностью СК «Ген Стройурал» был признан банкротом. Его конкурсным управляющим стал Виталий Тихомиров. В мае 2018 года он обратился в Арбитражный суд региона с заявлением о признании недействительным транша в 250 млн рублей, выплаченного «Промсвязьбанку» мэрией Нижнего Тагила за строительные работы в ФОКе «Президентский». По его мнению, платёж был произведён с нарушениями, так как это произошло в преддверии банкротства компании, из-за чего не были соблюдены права других кредиторов, и поэтому средства следует возвратить в конкурсную массу.

Если бы эта сумма, изъятая из оборота, поступила в распоряжение «Ген Стройурала», то вполне возможно, что компания бы продолжила свою хозяйственную деятельность. Видимо, банк перед тем, как списать деньги, решил, что, если средства поступят на счёт компании, то кредит не будет погашен в полном объёме. Мы уверены, что если и платить кредиторам, то всем поровну, а получилось, что банк погасил все свои требования, а подрядчики и поставщики остались без оплаты, пояснил конкурсный управляющий.

В начале 2018 года десятки фирм, работавших на строительстве ФОКа по договорам субподряда, собирали подписи под обращением к президенту страны Владимиру Путину. Строители рассказали главе государства о многомиллионном долге по зарплате, утверждая, что «все деньги забрал банк». До сих пор выплаты по многочисленным договорам к субподрядчикам не поступили.

Чтобы попробовать отменить этот платёж по кредиту, конкурсный управляющий «Ген Стройурала» прошёл три инстанции, а теперь планирует обратиться в Верховный суд, хотя считает, что и на него «нет большой надежды».

В судах пришли к выводу, что озвученные конкурсным управляющим доводы не являются нарушениями со стороны банка, поскольку заёмщик — «Ген Стройурал» — имел муниципальную гарантию, и банк мог в случае нарушений со стороны исполнителя работ потребовать от администрации муниципалитета 100-процентной выплаты по кредиту.

Кроме того, в договоре об открытии кредитной линии было прописано, что подрядчик должен направлять всю выручку на погашение задолженности. Также суд пришёл к выводу, что выдвигаемые конкурсным управляющим «Ген Стройурала» доводы о признании «спорной сделки» между мэрией и банком не имеют доказательств, а признаки злоупотребления правом и материального интереса банка в возникшем споре не установлены.

3 июня 2019 Арбитражный суд Уральского округа, согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, постановил оставить кассационную жалобу конкурсного управляющего ООО «Ген Стройурал» без удовлетворения. Таким образом, суд решил не отменять 250-миллионный транш строителей ФОКа, фактически администрации Нижнего Тагила, — «Промсвязьбанку».

В плане какой-то социальной справедливости, отношения к бизнесу и подрядчикам, получилось потребительское отношение. Были изысканы все средства. Все понимали, что для простой компании кредитная нагрузка в таком размере — непосильный груз. Ни один муниципальный контракт не содержит такой доли прибыли, чтобы покрывать кредитные проценты в крупных размерах. За период пользования кредитом компанией были уплачены 74 млн рублей процентов, пояснил Виталий Тихомиров.

Вместе с этим конкурсный управляющий надеется иными способами возместить убытки компании. Так, «Ген Стройурал» попытался отсудить у администрации Нижнего Тагила имущество ФОКа «Президентский» — оборудование, мебель — всё, что является немонтируемым. Общая сумма требований составляла 113,9 млн рублей. 4 июня арбитраж Свердловской области вынес отказ по этому заявлению, аргументировав тем, что истцом не была подтверждена незаконность владения имуществом и не имело место неосновательное обогащение.

В принципе, это можно забрать без ущерба для работы объекта, продать, передать кредиторам. Конкурсный управляющий обратился с истребованием имущества из чужого владения. Мы просим отдать то, что не будет препятствовать в эксплуатации объекта. Однако суд посчитал, что это не подлежит истребованию, так как всё выполнялось в рамках муниципального контракта, отметил конкурсный управляющий «Ген Стройурал».

Начальник контрольно-ревизионного управления мэрии Максим Малахов, представлявший в суде по делу администрацию города, от комментариев отказался.