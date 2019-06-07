Рефтинскую ГРЭС хотят продать «Кузбассэнерго» за 21 миллиард рублей
Сегодня, 10:15ЭкономикаФото: Энел Россия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области планируют продать самую крупную электростанцию России, работающую на угле, сообщает «Правда УрФО».
ПАО «Энел Россия» поставило вопрос о продаже электростанции на внеочередном совете директоров. Потенциально ГРЭС планирует приобрести АО «Кузбассэнерго», принадлежащее ООО «Сибирская генерирующая компания». Рекомендованная стоимость объекта — 21 миллиард рублей без учета НДС. Окончательное решение о стоимости будет принято акционерами на собрании, которое состоится 22 июня. Рассматривается вопрос об увеличении цены на три миллиарда рублей.
Мощность Рефтинской ГРЭС составляет 3,8 тысячи мегаватт.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей