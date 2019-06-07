Рефтинскую ГРЭС хотят продать «Кузбассэнерго» за 21 миллиард рублей

ПАО «Энел Россия» поставило вопрос о продаже электростанции на внеочередном совете директоров. Потенциально ГРЭС планирует приобрести АО «Кузбассэнерго», принадлежащее ООО «Сибирская генерирующая компания». Рекомендованная стоимость объекта — 21 миллиард рублей без учета НДС. Окончательное решение о стоимости будет принято акционерами на собрании, которое состоится 22 июня. Рассматривается вопрос об увеличении цены на три миллиарда рублей.