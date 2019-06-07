В Свердловской области для предпринимателей составят рейтинг банков

Сейчас в регионе 30 банков аккредитованы по программам поддержки малого и среднего предпринимательства. Всего в России 70 таких банковских организаций. Через них коммерсанты могут получить кредиты от 500 тысяч рублей до миллиарда рублей по сниженной процентной ставке — 8,5% годовых.

При составлении рейтинга удастся понять, на сколько банки вовлечены в реализацию государственных программ поддержки бизнеса, а также с какими сложностями сталкиваются обе стороны процесса.