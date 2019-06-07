Высокотехнологичные предприятия Свердловской области получат дополнительную поддержку
Сегодня, 09:31ЭкономикаФото: Официальный сайт правительства Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Министерство экономразвития России и правительство Свердловской области договорились оказывать поддержку высокотехнологичным компаниям Среднего Урала, сообщает департамент информполитики.
Минэкономразвития с 2016 года реализует проект «Национальные чемпионы» в рамках которого поддержку получают высокотехнологичные компании. Сейчас в нем участвуют 80 компаний, среди которых уральские Naumen, Группа «СВЭЛ» и «СКБ Контур».
Документ о поддержке высокотехнологичных компаний был подписан в Санкт-Петербурге 6 июня, он предполагает также помощь малым инновационным компаниям, имеющим перспективы роста и выхода на мировые площадки.
Компании будут получать информационную, консультационную, методическую поддержку. Также им будет оказываться помощь при получении мер господдержки.
Ранее правительство Свердловской области сообщило, что для предпринимателей будет создан рейтинг банков, оказывающих кредитование по льготной госпрограмме.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей