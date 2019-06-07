Высокотехнологичные предприятия Свердловской области получат дополнительную поддержку

Минэкономразвития с 2016 года реализует проект «Национальные чемпионы» в рамках которого поддержку получают высокотехнологичные компании. Сейчас в нем участвуют 80 компаний, среди которых уральские Naumen, Группа «СВЭЛ» и «СКБ Контур».

Документ о поддержке высокотехнологичных компаний был подписан в Санкт-Петербурге 6 июня, он предполагает также помощь малым инновационным компаниям, имеющим перспективы роста и выхода на мировые площадки.

Компании будут получать информационную, консультационную, методическую поддержку. Также им будет оказываться помощь при получении мер господдержки.