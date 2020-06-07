Массовое банкротство и долги МУПа: крупнейшие иски мая в свердловском арбитраже

Банкротство компаний свердловского бизнесмена Одной из крупнейших претензий, выразившейся в виде обращения в арбитражный суд Свердловской области в мае, стало требование банка «Траст» о банкротстве сразу группы компаний Александра Попова. Истец требует с нескольких юрлиц этого свердловского бизнесмена порядка 700 миллионов рублей. С ООО «Техинвест» банк через процедуру банкротства хочет взыскать почти 340 миллионов рублей. На это юридическое лицо также выписан исполнительный лист на сумму 609,3 миллиона рублей из-за задолженности по кредитным платежам.

Сумму в размере около 355 миллионов рублей кредитор потребовал с нескольких компаний, связанных с Поповым. Сам Александр Попов несколько лет назад прошёл через процедуру банкротства с долгом порядка четырех миллиардов рублей. В 2016 году мужчину признали банкротом, а в 2018 стороны были вынуждены примириться, а долги бизнесмена стали погашаться за счёт продажи части имущества его фирм, а также его долей в нескольких организациях. На текущий момент Александр Попов числится совладельцем шести компаний с разной долей собственности. Четыре из них — «Бест Плюс», «ТПК Бест», «Бест Маркет», «Управляющая компания Бест» — банк «Траст» и требует признать банкротом из-за долга в 355 миллионов рублей.

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Долги перед поставщиками Из-за долга в 202,2 миллиона рублей с иском к торговому дому «ТМК» в суд обратилось ООО «ОФК». Компания, которая занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами, потребовала с «Трубной металлургической компании» долги по договору поставки. Арбитражный суд Свердловской области заявление принял и возбудил производство по делу, рассмотрение начнется 1 июня.

Сразу два иска от Свердловского филиала компании «Т Плюс» в мае 2020 года поступили в региональный суд с требованием 268,5 миллиона рублей с тагильского МУП «Водоканал». В рамках двух исков компания требует от должника исполнение обязательств по договорам возмездного оказания услуг (140,1 миллиона рублей), а также по договорам энергоснабжения (128,4 миллиона рублей).

Почти 124 миллиона рублей в судебном порядке потребовал ИП Низомов с ИП Шарипова. Предприниматель хочет взыскать с оппонента деньги из-за задолженности по договору поставки. Ранее ответчик дважды выплачивал деньги по искам за незаконное использование товарных знаков и знаков обслуживания в пользу компаний Rovio Entertainment Corporation LLC (Ровио Энтертейнмент Корпорейшн) и «МГА Интертейнмент, Инк.».