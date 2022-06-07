Анестезиология и реанимация будут отремонтированы в ГБ № 4 в Нижнем Тагиле

Все работы должны проводиться по согласию с медицинским персоналом. Перед началом ремонта подрядчику необходимо обустроить временные ограждения и пути прохода рабочих для разноса материалов. Помещения должны быть изолированы временными перегородками. Завершающие ремонтные работы будут проведены после установки медицинского оборудования.