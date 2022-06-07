Анестезиология и реанимация будут отремонтированы в ГБ № 4 в Нижнем Тагиле

Все работы должны проводиться по согласию с медицинским персоналом. Перед началом ремонта подрядчику необходимо обустроить временные ограждения и пути прохода рабочих для разноса материалов. Помещения должны быть изолированы временными перегородками. Завершающие ремонтные работы будут проведены после установки медицинского оборудования.
Подрядчику необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и мероприятия по охране окружающей среды. Так как работы будут выполняться без остановки лечебного процесса, должна проводиться ежедневная уборка помещений.
Операционно-реанимационный блок находится на первом этаже больницы. В нем предусмотрены различные помещения: комната рентгена, ординаторская, предоперационная, реанимационная палаты и другие.
Строители будут проводить опалубочные и арматурные работы, монтировать панели стен, менять окна и двери, напольное покрытие, сантехнику и электрику.
Гарантия на работы составит 60 месяцев, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 июня 2022 года.
Напомним, в Демидовской больнице Нижнего Тагила будет отремонтировано отделение гинекологии. На работы свердловский Минздрав выделил 18,2 миллиона рублей.