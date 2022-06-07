Анестезиология и реанимация будут отремонтированы в ГБ № 4 в Нижнем Тагиле

Анестезиология и реанимация будут отремонтированы в ГБ № 4 в Нижнем Тагиле
Анестезиология и реанимация будут отремонтированы в ГБ № 4 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:50ЭкономикаЕвгения СафинаФото: 1MI
На ремонт анестезиологии и реанимации в ГБ № 4 Нижнего Тагила выделено 36,9 миллиона рублей. Работы необходимо окончить до 22 октября 2022 года.

Все работы должны проводиться по согласию с медицинским персоналом. Перед началом ремонта подрядчику необходимо обустроить временные ограждения и пути прохода рабочих для разноса материалов. Помещения должны быть изолированы временными перегородками. Завершающие ремонтные работы будут проведены после установки медицинского оборудования.

Подрядчику необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и мероприятия по охране окружающей среды. Так как работы будут выполняться без остановки лечебного процесса, должна проводиться ежедневная уборка помещений.

Операционно-реанимационный блок находится на первом этаже больницы. В нем предусмотрены различные помещения: комната рентгена, ординаторская, предоперационная, реанимационная палаты и другие.

Строители будут проводить опалубочные и арматурные работы, монтировать панели стен, менять окна и двери, напольное покрытие, сантехнику и электрику.

Гарантия на работы составит 60 месяцев, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 июня 2022 года.

Напомним, в Демидовской больнице Нижнего Тагила будет отремонтировано отделение гинекологии. На работы свердловский Минздрав выделил 18,2 миллиона рублей.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
ремонтбольницаНижний Тагилспарк#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы