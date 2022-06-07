Семьям свердловских погибших участников спецоперации на Украине выплатят по 1,5 млн

Семьям свердловских погибших участников спецоперации на Украине выплатят по 1,5 млн
Семьям свердловских погибших участников спецоперации на Украине выплатят по 1,5 млн
Сегодня, 14:18ЭкономикаЕлена ОзероваФото: 1MI
Семьям свердловских погибших участников спецоперации на Украине выплатят по 1,5 млн бюджетных средств.

Выплаты установили для тех военных, которые стали инвалидами, а также для родственников погибших. Соответствующее постановление утвердили в правительстве региона. Документ называется «О предоставлении единовременных денежных выплат».

Суммы выплат различаются в зависимости от степени увечий. 150 тысяч рублей — раненому военному; 300 тысяч рублей — военнослужащему, признанному инвалидом III группы; 400 тысяч рублей — военнослужащему, признанному инвалидом II группы; 500 тысяч рублей — военнослужащему, признанному инвалидом I группы; 1 500 000 рублей — членам семей погибших военных.

В зависимости от региона суммы выплат различаются. Выше указаны суммы для солдат из Свердловской области.

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