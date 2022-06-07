Семьям свердловских погибших участников спецоперации на Украине выплатят по 1,5 млн

Выплаты установили для тех военных, которые стали инвалидами, а также для родственников погибших. Соответствующее постановление утвердили в правительстве региона. Документ называется «О предоставлении единовременных денежных выплат».
Суммы выплат различаются в зависимости от степени увечий. 150 тысяч рублей — раненому военному; 300 тысяч рублей — военнослужащему, признанному инвалидом III группы; 400 тысяч рублей — военнослужащему, признанному инвалидом II группы; 500 тысяч рублей — военнослужащему, признанному инвалидом I группы; 1 500 000 рублей — членам семей погибших военных.
В зависимости от региона суммы выплат различаются. Выше указаны суммы для солдат из Свердловской области.