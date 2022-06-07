Завод в Екатеринбурге задолжал зарплату сотням рабочих

УКЗ - индустриальное предприятие почти с вековой историей, производящее оборудование почти для всех отраслей промышленности. Как сообщила «Правда УрФО» со ссылкой на Telegram-канал «Ural Mash», до вмешательства прокуратуры рабочие уже начали забастовку, которую намерены прекратить, лишь когда им заплатят все положенные деньги.