ООО «Хлебный двор» в Новолялинском районе задолжал работникам около 500 тысяч рублей

Директор ООО «Хлебный двор» накопил задолженность перед тридцатью работниками в размере почти 500 тысяч рублей. Зарплата не выплачивалась в период с марта по апрель нынешнего года. Прокуратура возбудила против директора Екатерины Яковлевой административное дело по факту нарушения трудового кодекса.

В прокуратуре сообщили, что в январе и мае женщина уже была оштрафована за нарушение трудового законодательства. Тогда директор получила штраф.

Сейчас Екатерина Яковлева отстранена от должности директора предприятия сроком на год. Кроме того, в прокуратуре ей вынесли представление об устранении допущенных нарушений. Так, около двухсот тысяч уже было выплачено.

Сотрудники прокуратуры отправили дело в суд, чтобы возместить пострадавшим остальную часть долга. Процесс находится под вниманием контролирующего органа.