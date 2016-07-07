ООО «Хлебный двор» в Новолялинском районе задолжал работникам около 500 тысяч рублей
На одном из предприятий в Новолялинском районе директор систематически не платил работникам зарплату. Так, прокуратура провела ряд проверок в отношении работодателя, о результатах которых рассказала пресс-служба ведомства.
Директор ООО «Хлебный двор» накопил задолженность перед тридцатью работниками в размере почти 500 тысяч рублей. Зарплата не выплачивалась в период с марта по апрель нынешнего года. Прокуратура возбудила против директора Екатерины Яковлевой административное дело по факту нарушения трудового кодекса.
В прокуратуре сообщили, что в январе и мае женщина уже была оштрафована за нарушение трудового законодательства. Тогда директор получила штраф.
Сейчас Екатерина Яковлева отстранена от должности директора предприятия сроком на год. Кроме того, в прокуратуре ей вынесли представление об устранении допущенных нарушений. Так, около двухсот тысяч уже было выплачено.
Сотрудники прокуратуры отправили дело в суд, чтобы возместить пострадавшим остальную часть долга. Процесс находится под вниманием контролирующего органа.
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