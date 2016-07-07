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ООО «Хлебный двор» в Новолялинском районе задолжал работникам около 500 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ООО «Хлебный двор» в Новолялинском районе задолжал работникам около 500 тысяч рублей

7 июля 2016, 08:00Экономика
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