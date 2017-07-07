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Деньги за отмененный капремонт домов в Нижнем Тагиле перенаправят на другие нужды
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Деньги за отмененный капремонт домов в Нижнем Тагиле перенаправят на другие нужды

7 июля 2017, 16:50ЭкономикаИрина Анисимова
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