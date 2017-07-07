Деньги за отмененный капремонт домов в Нижнем Тагиле перенаправят на другие нужды

Администрация Нижнего Тагила изучила перечень домов, попадающих под программу капитального ремонта. В ходе работы было принято решение исключить ряд строений из списка. При детальном рассмотрении стало ясно, что эти дома находятся в аварийном или ветхом состоянии и капитальный ремонт не спасет ситуацию.

Более целесообразным, по мнению чиновников, будет расселить такой жилой фонд. Муниципальные власти предоставили Региональному фонду содействия капитального ремонта список таких домов. Они были исключены из программы капитального ремонта.

Ежемесячно жители Нижнего Тагила получают квитанции, в том числе и на оплату капитального ремонта, и делают свои взносы в фонд капремонта. После исключения некоторых домов из очереди, жильцы задались вопросом: куда пойдут деньги, оплаченные по квитанциям ранее?

Редакция TagilCity.ru выяснила, как распределятся внесенные жильцами денежные средства в Региональном фонде содействия капремонтам. В Фонде пояснили, что оплаченные суммы найдут целевое применение:

Денежные средства прошлых периодов, которые собственники жилья уже внесли, пойдут на оплату расходов сноса ветхого жилья и переселение. Суммы, которые будут оплачены в июле 2017, распределятся в счет оплаты коммунальных услуг сообщила TagilCity.ru Евгения Гирш, пресс-секретарь Регионального фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области.