Глава Нижнего Тагила обсудил пятилетнюю программу развития города на совещаниях в Екатеринбурге

На встрече с врио губернатора Евгением Куйвашевым и минфином региона Галиной Кулаченко, а также с директором дирекции по энергетике ЕвразХолдинга Владимиром Деминым были рассмотрены варианты улучшения экологической ситуации в Нижнем Тагиле, а также внедрение инфраструктурных проектов в этой сфере.

На встрече с председателем правления Сбербанка Владимиром Черкашиным были обсуждены перспективы кредитования проектов развития города. Так, речь шла о возведении школы на 1500 мест в районе Муринские пруды. Кроме того, Сергей Носов обсудил вопрос установки банкоматов Сбербанка в отдаленных районах города. Накануне жители Рудника обратились с этой просьбой к Главе города.

Для Нижнего Тагила был разработан план на 2017-2022 годы, рассказали в пресс-службе мэрии. Он включает 18 проектов в разных сферах - «Жилье», «Образование», «Культура», «Медицина» и так далее. Кроме того, будет уделяться внимание «Туризму», «Холодному водоснабжению» и «Развитию предпринимательства».