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Повышение пенсионного возраста в России поможет сэкономить бюджету 1,7 трн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Повышение пенсионного возраста в России поможет сэкономить бюджету 1,7 трн рублей

7 июля 2017, 18:55Экономика
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