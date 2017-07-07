Повышение пенсионного возраста в России поможет сэкономить бюджету 1,7 трн рублей

Если в России пенсионный возраст поднимется, то количество пенсионеров сократится на пять млн человек: к такому выводу пришел Минфин, сообщает газета «Известия». Таким образом, экономия бюджетных средств составит 1,7 трлн рублей.

Но эксперты уверены, что принятие такой меры даст кратковременный эффект: некоторые россияне смогут и дальше продолжать работать, а это повысит пенсионные выплаты.

Старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук, автор подсчетов, считает, что необходимо уравнять пенсионный возраст между мужчинами и женщинами. Основным доводом она выдвинула показатель продолжительности жизни: известно, что в среднем женщины живут дольше, чем мужчины. Кстати, повышение пенсионного возраста поддерживают только 21% россиян.