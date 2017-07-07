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Работы по ликвидации последствий урагана в Нижнем Тагиле выполнены на 60-80%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Работы по ликвидации последствий урагана в Нижнем Тагиле выполнены на 60-80%

7 июля 2017, 15:20Экономика
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