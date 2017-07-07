Работы по ликвидации последствий урагана в Нижнем Тагиле выполнены на 60-80%
На совещании в администрации Нижнего Тагила руководители отраслевых направлений отчитались о промежуточных итогах по ликвидации последствий ЧС, произошедшей 3 июня.
Для ликвидации последствий урагана, который принес много разрушений и материального ущерба городу, мэрия заключила контракты с девятью компаниями.
Отдельные итоги и проблемы, связанные с выполнением работ в ходе исполнения требований договоров, обсудили на совещании при главе администрации Нижнего Тагила Сергее Носове.
С начала уборки города после урагана с автотрасс было вывезено 12 375 кубометров различного мусора. На территории города было выявлено 2 120 поваленных деревьев, 100 деревьев, вырванных с корнем, около 10 000 сломанных веток, 28 000 поврежденных кустарников, свыше 1 500 тонн строительного мусора с поврежденных кровель и 500 кв. м. поврежденных газонов.
Как заметил Владимир Юрченко, начальник управления городским хозяйством, предварительные объемы работ определялись в оперативном порядке, практически сразу же после стихийного явления, поэтому не все было учтено сразу.
Ремонтом крыш занимаются ЖКХ и управляющие компании города. На этом направлении выполнение работ составляет 92-96%.
Сергей Носов обратил особое внимание на то, что приоритетным направлением является ремонт крыш:
Главный вопрос в такую погоду – ремонт крыш, - отметил Сергей Носов. – Окончание этих работ, согласно контрактам, на следующей неделе. На этом совещании мы обсуждали безусловное выполнение сроков контракта. Что касается уборки города, я считаю, что сделано не все, сам это вижу во время объездов и слышу много обращений по этому вопросу от тагильчан. Я обратил внимание своих коллег на формальный подход к оценке ситуации. Данные, которые передавали управляющие компании, оказались не везде достоверными. Это привело к тому, что часть работ не была учтена. Сегодня даны поручения определить реальные объемы, а также кто и каким образом будет их выполнять.
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