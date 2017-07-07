Работы по ликвидации последствий урагана в Нижнем Тагиле выполнены на 60-80%

Главный вопрос в такую погоду – ремонт крыш, - отметил Сергей Носов. – Окончание этих работ, согласно контрактам, на следующей неделе. На этом совещании мы обсуждали безусловное выполнение сроков контракта. Что касается уборки города, я считаю, что сделано не все, сам это вижу во время объездов и слышу много обращений по этому вопросу от тагильчан. Я обратил внимание своих коллег на формальный подход к оценке ситуации. Данные, которые передавали управляющие компании, оказались не везде достоверными. Это привело к тому, что часть работ не была учтена. Сегодня даны поручения определить реальные объемы, а также кто и каким образом будет их выполнять.