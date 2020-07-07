Спецодежда и СИЗ: самый востребованный из-за пандемии бизнес нуждается в инвестициях

Среди наиболее пользовавшихся спросом весной 2020 года стали средства индивидуальной защиты и спецодежда. Как сказалась пандемия на этой сфере бизнеса — выяснила редакция редакции TagilCity.ru.

Повышенный спрос и закрытые границы

Когда была общая истерия: коронавирус, всё закрывается, многие компании не работают, мы тогда тоже начали вводить ограничения в работе, проводить мероприятия для экономии. Я перевёл компанию на четырехдневку, как делал это и раньше в кризис. Думал, будет низкий спрос. Но прошла одна неделя, а у меня не только не уменьшился поток клиентов, но он даже стал расти. И мне сотрудники (грузчики и кладовщики) озвучили, работы очень много, обороты не падают,рассказывает директор сети магазинов спецодежды «Антолл» Анатолий Толстов.

В течение первой половины апреля бизнесмен понял, что спрос на продукцию его компании только растет, поэтому он вернул персонал в обычный режим работы:

СИЗ, которыми я торгую, в том числе респираторы, — покупали очень много, забирали тысячами. Тоже самое со спросом на маски, костюмы одноразовые, перчатки. Антисептики — сотнями литров литров продавал. В апреле обороты выросли на 34%, в мае — на 52%, в июне — почти в два раза.

Фото: 1mediainvest.ru

Из-за резкого спроса на СИЗ и спецодежду в отрасли возник дефицит товаров. Проблемой стало и то, что мировые производители перестали отправлять продукцию на экспорт. Это в том числе усложнило и поставки товаров по тендерам, рассказывает Анатолий Толстов:

Когда мы участвуем в тендерах, мы прописываем конкретные модели продукции. Одна из компаний из США закрыла поставки продукции за рубеж, может, Трамп им сказал ничего на рынок внешний не продавать. Есть другая компания из Франции, звоним им: «У нас указание продавать продукцию нашей компании только по странам Евросоюза, в Россию мы не отправляем».

Компании из Китая отправку своей продукции за рубеж оформляли, однако до России товар не доходил — таможня не давала добро.

Звоню в компанию, которая из Китая везет продукцию. Они рассказывают: «У нас контейнеры из Китая идут, прямо на таможне все контейнеры наши открывают, проверят, что мы везем, находят респираторы, перчатки, полностью все забирают, контейнеры отправляют дальше уже без СИЗ». То же самое постановило и наше правительство: все компании, которые производят респираторы, тоже должны работать на рынок внутренний,делится предприниматель.

Фото: Торгово-промышленная палата РФ

Однако российские предприятия, производящие СИЗ, тоже не торопились поставлять продукцию дилерам — из-за поставленных в приоритет отраслей промышленности:

Мы работаем с Новосибирским респираторным заводом, я звоню им и говорю, что наша компания — их дилер. А они: «У нас указание — в приоритете поставки на оборону и нефтяную отрасль».

Помимо ажиотажа вокруг СИЗ, бизнесмен Анатолий Толстов отмечает и возросший спрос на спецодежду. Сезонный спрос на товары для строительства подкрепился длительными выходными у большой части населения.

Я анализировал по продажам моей компании: респираторы, маски, антисептики — занимают в моей нише 5%, не больше. Другое тоже продаётся: канцтовары, инструменты, спецодежда. Спецодежда просто бешеными темпами у меня растет. Я это связываю с тем, что тагильчанам, в том числе работникам бюджетной сферы, объявили длительные выходные, и все поехали в сады, в огороды, погода была классная весь апрель, май, июнь. Все в садах, а там строятся, ремонтируются. Строительные компании не закрывались, более того, они обязаны работников обеспечить одеждой, респираторами, масками, перчатками.

Фото: Торгово-промышленная палата РФ

По данным Росстата, в стране больше всего средств на спецодежду тратят добывающие компании, строители и энергетики. Следом идут обрабатывающие производства, предприятия транспорта и связи, коммунальные компании. Меньше всего расходов на защитную одежду в сельском и лесном хозяйстве.

Сейчас, конечно, усиленный спрос на защиту органов дыхания и поменьше спрос на спецодежду и спецобувь. Потому что период такой, когда все стояли, кому нужна спецобувь и спецодежда, если вы пока только маску носите. Сейчас, когда возвращается к нормальному режиму экономика, я думаю, что будет нарастать и будет востребована и эта составляющая,считает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

Фото: Торгово-промышленная палата РФ

Кризис из-за коронавирусной инфекции в России наложился на введение маркировки обуви, от этого пострадала еще одна отрасль. Как производители, так и поставщики обуви испытывают сложности с нововведением, которое началось 1 июля 2020 года:

Моим коллегам, кто занимается спецодеждой, основной проблемой стал не сам коронавирус, не истерия из-за спроса на респираторику, а необходимость маркировки обуви. С 1 июля в России ввели обязательную маркировку обуви. И вся отрасль, кто продает повседневную обувь, спортивную или специальную, должны маркировать, чипировать обувь и продавать ее только так. Я продаю сотни тысяч пар — и мне надо эти марки купить, наклеить, зарегистрировать в системе «Честный знак», а при продаже я должен их расчипировать, подать документы в «Честный знак», там еще идет в налоговую, это вообще кошмар,объясняет тагильский бизнесмен.

Анатолий Толстов сотрудничает с сетью компаний «Региональные поставщики спецодежды» — 25 фирм работают по всей стране (Красноярск, Челябинск, Уфа, Тюмень и другие города). Партнеры отмечают наличие проблем с поставками обуви после введения обязательной маркировки этой продукции. В конечном итоге вновь страдает конечный покупатель, который должен применять специальную защитную обувь на производстве, рассказывает тагильский предприниматель:

Есть у меня поставка обуви для сварщиков со специализированной подошвой. Я звоню на завод, а они не продают — у них не работает система маркировки, неделю они не торгуют, пока система не придет в порядок. Что мне делать, у меня поставка именно этой модели по тендеру горит? И это по всей России такая ситуация.

Фото: 1mediainvest.ru

Пострадавшие от раздутого дефицита В связи с повышенным спросом на средства индивидуальной защиты в сфере возник дефицит продукции. Это сразу же сказалось и на ценах: производители начали поднимать стоимость на товары.

Мы покупали сначала респираторы по 70 рублей, а нам подняли до 90 рублей. Я продаю их в тендере по 90, у меня контракт, как я их куплю по цене продажи? Решил поискать эти респираторы в другом месте, проходит неделя, а цена уже 120 рублей! И цены повышались постоянно, только сейчас уже на спад пошли, ажиотаж прошел. Респираторы те же теперь на складе накопились, люди берут по потребности, заканчиваются — потом еще берут,объясняет Анатолий Толстов.

Фото: Торгово-промышленная палата РФ

В начале пандемии компании закупали респираторы, защитные костюмы и другие СИЗ в больших объемах — выше, чем была их реальная потребность. Из-за этого, рассказывает Анатолий Толстов, возник дефицит, который больше всего сказался на небольших предприятиях:

Дефицит раздутый возник. Взять условную компанию, ей надо 100 тысяч респираторов. А они перестраховались, взяли их миллион в запас. И такие компании набрали себе продукции, а небольшие фирмы — строители, ЖЭУ, промышленные предприятия, с которыми мы работаем, — они остались просто без респираторов.

В попытках сохранить свое место на рынке изготавливать защитные маски начали текстильные компании, модные дизайнеры и простые самозанятые швеи.

В самом начале апреля ко мне, как к главе комитета швейной промышленности, обратился Минпромторг и попросил мобилизовать все фабрики страны и свои собственные для пошива одноразовых масок. И с апреля мы уже занялись большим производством одноразовых масок и защитных костюмов, рассказывает уральский модельер Дмитрий Шишкин.

Как швейная промышленность Свердловской области «выживает» за счет пошива масок

Российскому бизнесу нужны глобальные инвестиции Покрывать возникающий в отрасли дефицит компании могут лишь за счет расширения и модернизации производства, привлечения и обучения новых кадров. На все это требуется дополнительные свободные средства, которые производители не могут брать из заложенных на сырье и другие цели деньги.

Коронавирус позволил выделить важный момент: российские компании, заводы, которые производят респираторику, оказались не готовы к тому, чтобы обеспечить клиентов продукцией в должном объеме. Это сигнал нашему правительству, руководству страны: давайте поддерживать производство, давайте поддерживать тех, кто работает в России! Зачем нам этот Китай, надо свое производство развивать! И сейчас я знаю точно, большие инвестиции идут в заводы, которые производят респираторику. Одна пандемия — и все встали. Ни Китай, ни Америка, ни Европа — никто не везет,говорит директор компании «Антолл».

Фото: Торгово-промышленная палата РФ

Российская продукция, по мнению участников отрасли, проигрывает в цене товарам из Китая. Для создания конкурентоспособного товара производителям нужны инвестиции.

Почти все защитные очки, например, сейчас идут из Китая — заполнили они рынок. Есть российский производитель, у них стоит 70 рублей. В Китае — 15 рублей. Где потребитель будет брать? Конечно, так где дешевле! Производитель из России говорит, что у них поликарбонат у него лучше, не царапается, а в Китае он мягче, быстрее затирается. Но за эти деньги я куплю 5 штук и буду их чаще менять. А почему такие цены? Потому что производителям нужны льготные займы. Правительству нужно обратить внимание на российских изготовителей средств индивидуальной защиты. Предприятиям нужны деньги, причем дешевые, и в хороших объемах — сотни миллионов рублей.

Фото: 1mediainvest.ru

В результате коронакризиса предприятия сферы стали получать государственную поддержку, рассказывает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин:

Мы одобрили порядка 30 проектов как раз на расширение производства: это и маски, костюмы, спецодежда — в первую очередь для нынешней ситуации с коронавирусом.

Ощутили помощь от властей и тагильские компании, говорит Анатолий Толстов. Во время пандемии господдержка оказалась как никогда кстати: