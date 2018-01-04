1,4 млн руб. выделены на камеры в нижнетагильском бюро медико-социальной экспертизы

Подрядчик будет выбран посредством проведения электронного аукциона 20 августа. Заявки принимаются до 14 августа.

В учреждении до 30 ноября необходимо установить 23 камеры и 17 микрофонов.

Исполнитель самостоятельно осуществляет доставку материалов и оборудования, необходимого для монтажа.

При выполнении работ должно быть использовано новое оборудование, имеющее дату производства не старше 2017 года, а также новые материалы, ранее не использованные и не имеющие каких-либо дефектов.

Монтаж оборудования САВН должен быть выполнен в соответствии со схемой расположения устанавливаемых камер видеонаблюдения. Подрядчик должен будет согласовать места установки техники. Камеры должны обеспечивать возможность проведения оперативного визуального и аудиоконтроля в кабинетах освидетельствования, в кабинете психолога, в коридорах для посетителей и регистратуре.

Записи должны производиться постоянно или от видеодетекторов движения.