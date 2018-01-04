1,4 млн руб. выделены на камеры в нижнетагильском бюро медико-социальной экспертизы
1,4 млн рублей выделены на оборудование системы аудио- и видеонаблюдения в нижнетагильском филиале ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Свердловской области», расположенного на ул. Ленина, 17а.
Подрядчик будет выбран посредством проведения электронного аукциона 20 августа. Заявки принимаются до 14 августа.
В учреждении до 30 ноября необходимо установить 23 камеры и 17 микрофонов.
Исполнитель самостоятельно осуществляет доставку материалов и оборудования, необходимого для монтажа.
При выполнении работ должно быть использовано новое оборудование, имеющее дату производства не старше 2017 года, а также новые материалы, ранее не использованные и не имеющие каких-либо дефектов.
Монтаж оборудования САВН должен быть выполнен в соответствии со схемой расположения устанавливаемых камер видеонаблюдения. Подрядчик должен будет согласовать места установки техники. Камеры должны обеспечивать возможность проведения оперативного визуального и аудиоконтроля в кабинетах освидетельствования, в кабинете психолога, в коридорах для посетителей и регистратуре.
Записи должны производиться постоянно или от видеодетекторов движения.
САВН должна обеспечивать просмотр и обработку архива видеоизображений и аудиоданных без прерывания процесса записи на выделенных для этой цели рабочих местах. Кроме того, камеры должны быть оснащены техникой распознавания лиц. В системе должна быть предусмотрена возможность копирования на внешние носители фрагментов архива видео- и аудиозаписей, а также фотоизображений без отключения текущего режима видеозаписи.