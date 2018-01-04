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1,4 млн руб. выделены на камеры в нижнетагильском бюро медико-социальной экспертизы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,4 млн руб. выделены на камеры в нижнетагильском бюро медико-социальной экспертизы

Сегодня, 15:00Экономика
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