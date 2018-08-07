Средняя зарплата в Свердловской области превысила 40 тыс. рублей

Самые большие выплаты получают в страховых и финансовых компаниях - сотрудники этого сектора за июнь заработали в среднем 62,2 тыс. рублей. Самую маленькую зарплату получили работники гостиничного бизнеса и общепита - они заработали 21,1 тыс. рублей, сообщает Znak.com.