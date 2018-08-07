Средняя зарплата в Свердловской области превысила 40 тыс. рублей

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За июнь 2018 года в Свердловской области зафиксировано повышение средней заработной платы до 40 тыс. 338 рублей. Согласно данным специалистов, больше всего получают сотрудники крупных компаний. А самый большой заработок зафиксирован в финансовых и страховых организациях.
Свердловскстат опубликовал данные, согласно которым средняя заработная плата свердловчан за июнь выросла до 40 тыс. 338 рублей.
Самые большие выплаты получают в страховых и финансовых компаниях - сотрудники этого сектора за июнь заработали в среднем 62,2 тыс. рублей. Самую маленькую зарплату получили работники гостиничного бизнеса и общепита - они заработали 21,1 тыс. рублей, сообщает Znak.com.
Ранее Минфин Свердловской области сообщил, что с начала 2018 года средний уровень заработной платы в регионе приблизился к отметке 36 тыс. рублей в месяц.
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