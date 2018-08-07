Тимошенко предложила властям Украины съездить «на заработки» за границу

Политик считает, что украинцы, которые живут и работают за границей и переводят деньги своим родным в Украину, удерживают экономику на плаву.

По данным Тимошенко, таким образом в бюджет страны за 2018 год поступило пять миллиардов евро.

Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам» и реально заботятся о своей семье и стране, сообщила лидер партии «Батькивщина».