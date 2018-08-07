Тимошенко предложила властям Украины съездить «на заработки» за границу

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Лидер политической партии Украины «Батькивщина» Юлия Тимошенко рассказала в одной из социальных сетей о том, что помогает спасать экономическую ситуацию в стране.
Источник: РИА «Новости»
Политик считает, что украинцы, которые живут и работают за границей и переводят деньги своим родным в Украину, удерживают экономику на плаву.
По данным Тимошенко, таким образом в бюджет страны за 2018 год поступило пять миллиардов евро.
Это как раз та сила, которая держит национальную экономику на плаву. Это простые люди, которые пытаются выжить наперекор «реформам» и реально заботятся о своей семье и стране, сообщила лидер партии «Батькивщина».
Юлия Тимошенко подвергла нынешнее руководство страны критике, подчеркнув, что оно совершенно не интересуется положением дел в стране. Она выступила с предложением властям страны съездить за границу «на заработки».
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