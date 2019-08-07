Бывший сити-менеджер Екатеринбурга Якоб стал советником Ходоровского

По информации источников издания, Якобу предстоит курировать важные экономические проекты. В частности, речь идет о строительстве объектов к Универсиаде-2023. Предполагается, что Якоб сможет отстаивать интересы «Синары» в Екатеринбурге и в столице России. При этом, некоторые собеседники издания не исключают, что в назначении Якоба есть политическая подоплека.