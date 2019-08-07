Бывший сити-менеджер Екатеринбурга Якоб стал советником Ходоровского
Сегодня, 10:35ЭкономикаФото: Скриншот видео ОТВ
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Александр Якоб назначен советником генерального директора группы «Синара» Михаила Ходоровского, пишет Ура.ру.
По информации источников издания, Якобу предстоит курировать важные экономические проекты. В частности, речь идет о строительстве объектов к Универсиаде-2023. Предполагается, что Якоб сможет отстаивать интересы «Синары» в Екатеринбурге и в столице России. При этом, некоторые собеседники издания не исключают, что в назначении Якоба есть политическая подоплека.
Политтехнолог Александр Пирогов полагает, что Якоб «сохранил хорошие отношения с представителями власти на всех уровнях и имеет сильную управленческую команду».
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