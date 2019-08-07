На ВГОК поступил очередной иск за неоплату счетов

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АО «Энергосбыт плюс» подала очередной иск на ВГОК. На этот раз компания просит арбитражный суд Свердловской области взыскать с комбината 65,2 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам энергоснабжения.
Сюжеты: Нижний Тагил, Эксклюзив
АО «Энергосбыт плюс» подала очередной иск на ВГОК. На этот раз компания просит арбитражный суд Свердловской области взыскать с комбината 65,2 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам энергоснабжения.
Отметим, что в арбитраж регулярно поступают заявления о признании Высокогорского комбината банкротом, а в июле «Энергосбыт Плюс» инициировал на предприятии проверку в связи с образовавшимся за потребление электроэнергии долгом в 360 миллионов рублей. Между тем, согласно последнему отчёту, в 2018 году предприятие показало чистую прибыль в 345 миллионов рублей.
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