На ВГОК поступил очередной иск за неоплату счетов

АО «Энергосбыт плюс» подала очередной иск на ВГОК. На этот раз компания просит арбитражный суд Свердловской области взыскать с комбината 65,2 миллиона рублей за неисполнение обязательств по договорам энергоснабжения.

Отметим, что в арбитраж регулярно поступают заявления о признании Высокогорского комбината банкротом, а в июле «Энергосбыт Плюс» инициировал на предприятии проверку в связи с образовавшимся за потребление электроэнергии долгом в 360 миллионов рублей. Между тем, согласно последнему отчёту, в 2018 году предприятие показало чистую прибыль в 345 миллионов рублей.