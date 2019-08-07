Росстат: четверть детей в России живут за чертой бедности

Согласно данным доклада «Социально-экономические индикаторы бедности», 26% детей в России живут в семьях с доходом ниже прожиточного минимума. Всего в 2017 году за чертой бедности проживали 13,2% населения.

Отмечается, что наиболее остро проблема бедности семей, в которых проживают и воспитываются несовершеннолетние, стоит в сельских территориях. Там в малоимущих семьях живут 47% детей. Аналогичная проблема ощущается в 52% многодетных семей.