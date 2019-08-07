В России сорвалось более четверти госзакупок жизненно важных лекарств

Предполагается, что причиной срыва стала новая методика Минздрава по формированию максимальной цены контракта. Министерство пытается выровнять закупочные цены по стране, а фактически делает закупки невыгодными для производителей.

Согласно данным аналитической компании Headway, суммарный объем сорвавшихся аукционов вырос на 52%, с 26 миллиардов рублей до 39,7 миллиарда рублей. Большинство аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок.