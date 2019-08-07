В России сорвалось более четверти госзакупок жизненно важных лекарств
В первой половине текущего года число сорвавшихся тендеров по закупке жизненно важных лекарств достигло 60,8 тысяч, увеличившись почти вдвое, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает «Коммерсант».
Предполагается, что причиной срыва стала новая методика Минздрава по формированию максимальной цены контракта. Министерство пытается выровнять закупочные цены по стране, а фактически делает закупки невыгодными для производителей.
Согласно данным аналитической компании Headway, суммарный объем сорвавшихся аукционов вырос на 52%, с 26 миллиардов рублей до 39,7 миллиарда рублей. Большинство аукционов не состоялись из-за отсутствия заявок.
Таким образом, заказчик, выставляя минимально возможную цену контракта, не заинтересовывает потенциальных участников. Большинство сорванных тендеров, по данным Headway, региональные. Речь идет о таких препаратах, как натрия хлорид или преднизолон, в целом стоящих недорого. Среди федеральных тендеров наиболее часто срывались закупки препарата для лечения ВИЧ.