В Свердловской области за три месяца выявлено 75 поддельных купюр
Сегодня, 13:07ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Во втором квартале 2019 года в банковской системе Свердловской области было выявлено 75 купюр, имеющих признаки подделки, сообщает пресс-служба Банка России.
Сред выявленных подделок — 59 купюр номиналом пять тысяч рублей, на втором месте — тысячные купюры. Всего выявлено подделок на сумму около 312 тысяч рублей. Реже подделывают двухтысячные купюры. Также за указанный период в регионе выявлены две фальшивые купюры иностранных государств.
Всего за первое полугодие на территории региона изъяли 193 поддельные банкноты.
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