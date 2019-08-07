В Свердловской области за три месяца выявлено 75 поддельных купюр

Сред выявленных подделок — 59 купюр номиналом пять тысяч рублей, на втором месте — тысячные купюры. Всего выявлено подделок на сумму около 312 тысяч рублей. Реже подделывают двухтысячные купюры. Также за указанный период в регионе выявлены две фальшивые купюры иностранных государств.