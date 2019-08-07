Застройщики угрожают обесточить часть Тагильской лагуны из-за неоплаты энергосетей

По заявлению застройщиков, часть набережной подпитывается через их силовые кабели, которые до сих пор не были выкуплены или оплачены каким-либо другим образом. Представители поставщика подтвердили, что «Облкоммунэнерго» оказывает услуги по передаче электричества на Тагильской лагуне по сетям, принадлежащим другой организации.

Сети на Набережной в Тагиле — не наши, они принадлежат другой организации. В данном случае «Облкоммунэнерго» оказывает услугу по передаче электроэнергии до границы сетей. Что касается вопроса про угрозы отключения электроэнергии, которое якобы ждет потребителей. Сложно это комментировать, потому что никто не имеет право самовольно препятствовать передаче электроэнергии, не выполнив установленные законом процедуры,сказали TagilCity.ru в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

В администрации Нижнего Тагила заверили, что обслуживание социальных объектов на Тагильской лагуне осуществляется через оборудование, состоящее на муниципальном балансе, и им ничего не угрожает, а о других сетях чиновникам неизвестно.

В перечне принятого имущества числится сооружение коммунального хозяйства — кабельные линии в земляной траншее 0,4 кВ протяженностью 206 м. Данный объект возведен для осуществления управления наружным освещением набережной Тагильского пруда, эксплуатации канализационной насосной станции № 2, насосной станции поливочного водопровода и модульной конструкции общественного туалета. На данный объект оформлено право муниципальной собственности и заключен договор аренды муниципального имущества с обслуживающей организацией АО «Облкоммунэнерго». Информация об иных сетях электроснабжения, возведенных в рамках реконструкции набережной Тагильского пруда, в управлении муниципального имущества отсутствует,говорится в письме мэрии.