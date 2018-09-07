Экономисты прогнозируют рост доллара до 82 рублей

В случае, если иностранные активы будут распроданы, то в 2019 году ВВП России сократится на 1,1%, а курс доллара вырастет до отметки в 81,5 рубль.

Как пишут «Новые Известия», если прогнозы подтвердятся, то инфляция в следующем году составит 8,6%, а ключевая ставка по кредитам вырастет до 15%. Экономисты утверждают, что в таком случае ситуация в России будет схожа с положением дел в 70-ые годы в СССР, которые получили название «застойных».