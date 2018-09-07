Экономисты прогнозируют рост доллара до 82 рублей

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Ужесточение санкций США после развития дела Скрипалей, по мнению ряда экспертов, приведёт экономику России в глубокую рецессию, что в свою очередь будет способствовать оттоку капитала и укреплению доллара до 82 рублей.
Главным источником возможного ухудшения экономической ситуации в России специалисты называют бегство зарубежных инвесторов из-за расширяющихся санкций.
В случае, если иностранные активы будут распроданы, то в 2019 году ВВП России сократится на 1,1%, а курс доллара вырастет до отметки в 81,5 рубль.
Как пишут «Новые Известия», если прогнозы подтвердятся, то инфляция в следующем году составит 8,6%, а ключевая ставка по кредитам вырастет до 15%. Экономисты утверждают, что в таком случае ситуация в России будет схожа с положением дел в 70-ые годы в СССР, которые получили название «застойных».
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