Глава «Уральских авиалиний» раскритиковал запуск транзитного хаба в Кольцово

Глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов усомнился в целесообразности использования компанией Red Wings аэропорта «Кольцово» как транзитной точки, пишет РБК.

Red Wings планирует использовать аэропорт «Кольцово» как «хаб» для транзита в регионы Российской Федерации. Они хотят летать на Sukhoi Superjet 100, они расчитаны на сотню пассажиров. Это, скорее всего, просто иллюзия успеха. Прбибыли не будет, лучше бы использовали аппараты на 50 мест, говорит Сергей Скуратов. По информации газеты «Ведомости», проект о закупке для Red Wings 60 самолетов одобрил президент РФ Владимир Путин в мае 2020. Поставкой 60 самолетов Sukhoi Superjet 100, согласно проекту, должен заняться «Ростех». Сам «Ростех» контролирует компанию Red Wings через ОАК (Объединенную авиастроительную корпорацию). Sukhoi Superjet 100 — ближнемагистральный лайнер, полностью сконструированный и построенный в Российской Федерации. Он используется для ближнемагистральных пассажирских перевозок. С 4 ноября 2019 года Red Wings открыла рейсы из «Кольцово» в Стамбул. Из Екатеринбурга в Стамбул начнет летать новый перевозчик

