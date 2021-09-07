Эксперты заявили о дефиците кадров на Среднем Урале

Эксперты заявили о дефиците кадров на Среднем Урале
Эксперты заявили о дефиците кадров на Среднем Урале
Сегодня, 16:35ЭкономикаФото: 1MI
Соискателей на рабочие места на Среднем Урале в 2 раза меньше, чем должно быть. За специалистов 20-24 лет на стартовые позиции идет конкурентная борьба среди работодателей.

На одну вакансию работодателя приходится 2,7 резюме от соискателей, при норме 5-6 на одно место. Аналитики HeadHunter связывают такое малое количество соискателей в Свердловской области с несколькими факторами, в том числе пандемией, сообщает портал hh.ru.

Нестабильная ситуация, связанная с пандемией, заставила работодателей снизить количество предложений в 2020 году. Внутренняя миграция также сократилась, люди стараются не менять работу как можно дольше.

Демографические проблемы в стране также сыграли отрицательно на количество соискателей: наблюдается серьезная нехватка молодых кадров 20-24 лет, а также специалистов с опытом 25-29 лет.

Меньше всего уральцы хотят работать в медицине, фармацевтике, домашних помощниках, и простыми рабочими. Чуть больше соискателей наблюдается в строительстве и автобизнесе, а также в гостиничном деле.

Напомним, компания «Норникель» в июне объявила набор специалистов и рабочих из Нижнего Тагила для работы в Заполярье.

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