Федеральная грузовая компания отсудила у «УБТ-Уралвагонзавода» 9 миллионов рублей
Сегодня, 11:54ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
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4 октября 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать 9,1 миллиона рублей с АО «УБТ-Уралвагонзавод» в пользу АО «Федеральная грузовая компания».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Между АО «ФГК» и УБТ был заключен договор на поставку новых вагонов в определенные сроки. В сентябре–октябре 2017 года нижнетагильский завод допустил просрочку сдачи товаров. В связи с этим, федеральной организацией был подан иск на 15,3 млн рублей, из них 13,2 млн рублей — неустойка и 2,1 млн рублей — процент на сумму предварительного платежа. Суд пришёл к выводу, что требования АО «ФГК» обоснованы частично, поэтому сумма платежа составила 9,1 млн рублей с неустойкой включительно.
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