Федеральная грузовая компания отсудила у «УБТ-Уралвагонзавода» 9 миллионов рублей

Между АО «ФГК» и УБТ был заключен договор на поставку новых вагонов в определенные сроки. В сентябре–октябре 2017 года нижнетагильский завод допустил просрочку сдачи товаров. В связи с этим, федеральной организацией был подан иск на 15,3 млн рублей, из них 13,2 млн рублей — неустойка и 2,1 млн рублей — процент на сумму предварительного платежа. Суд пришёл к выводу, что требования АО «ФГК» обоснованы частично, поэтому сумма платежа составила 9,1 млн рублей с неустойкой включительно.