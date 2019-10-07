Нижний Тагил занял 75-ю строчку рейтинга по размеру зарплат
Сегодня, 10:09ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Согласно рейтингу размера средних зарплат, Нижний Тагил занял 75-ю строчку среди 100 городов России. Исследование предоставлено РИА Рейтинг.
Сюжеты: Нижний Тагил
Рейтинг возглавила Москва, там средняя зарплата составила 96,6 тысячи рублей. На третьей строчке разместился Салехард со средней зарплатой 88 тысяч рублей, на четвертой — Сургут.
Екатеринбург оказался на 26 строчке, там средняя зарплата составила 46,2 тысячи рублей. Нижний Тагил оказался на 75 строчке (средняя зарплата — 34,6 тысячи рублей).
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей