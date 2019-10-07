В Екатеринбурге за 26 миллионов рублей продают квартиру в стиле арт-деко
Сегодня, 15:03ЭкономикаФото: N1.RU
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Квартира в «стиле арт-деко с элементами контемпорари» выставлена на продажу в Екатеринбурге за 26 миллионов рублей. Объявление размещено на сайте N1.
Сюжеты: Екатеринбург
Недвижимость находится в доме бизнес-класса «Покровский», среди преимуществ отмечаются удобная парковка, вид из окна на центральный стадион, зимний сад, высота потолков — три метра.
Помимо этого, в квартире предусмотрено разделение зон на жилую и гостевую. В объявлении сказано, что в квартире просторная гостиная, объединенная с кухней, имеются две детских комнаты и две спальни. Всего в квартире пять комнат. Также есть два санузла, встроенная библиотека и просторная гардеробная.
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