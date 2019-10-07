В Екатеринбурге за 26 миллионов рублей продают квартиру в стиле арт-деко

Помимо этого, в квартире предусмотрено разделение зон на жилую и гостевую. В объявлении сказано, что в квартире просторная гостиная, объединенная с кухней, имеются две детских комнаты и две спальни. Всего в квартире пять комнат. Также есть два санузла, встроенная библиотека и просторная гардеробная.