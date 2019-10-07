В Свердловской области сократилось поступление налоговых и неналоговых платежей

В сообщении ведомства говорится, что снижение связано с сокращением поступлений по налогу на имущество организаций на 6,4 миллиарда рублей и поступлений акцизов по товарам на 1,8 миллиарда рублей. Уменьшение отчислений от организаций по налогу на движимое имущество связано с изменениями налогообложения.