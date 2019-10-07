В Свердловской области сократилось поступление налоговых и неналоговых платежей
Сегодня, 12:28ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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С января по сентябрь в Свердловской области в казну поступило 144,8 миллиарда рублей налоговых и неналоговых платежей, что на 1,7 миллиарда рублей меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает УФНС по региону.
В сообщении ведомства говорится, что снижение связано с сокращением поступлений по налогу на имущество организаций на 6,4 миллиарда рублей и поступлений акцизов по товарам на 1,8 миллиарда рублей. Уменьшение отчислений от организаций по налогу на движимое имущество связано с изменениями налогообложения.
Напомним, ранее Минфин России выступил с предложением об изменении правил налогообложения для богатых россиян.
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