В Свердловской области вырастет плата за капремонт

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К концу года в Свердловской области поднимется оплата за капитальный ремонт, рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов в эфире радио «Эхо Москвы — Екатеринбург».
Размер платы за капремонт вырастет на процент инфляции, то есть на 3,8%. По словам министра, это необходимая мера принимается в рамках Жилищного кодекса РФ.
На сегодняшний день жители региона ежемесячно платят в фонд капремонта 9 рублей 36 копеек с каждого метра жилплощади. После повышения сумма поднимется до 9 рублей и 71 копейки за квадратный метр.
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