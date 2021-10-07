Цены на огурцы и помидоры в Свердловской области резко выросли

Цены на огурцы и помидоры в Свердловской области резко выросли
Цены на огурцы и помидоры в Свердловской области резко выросли
Сегодня, 15:48ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Стоимость огурцов и помидоров на прилавках в Свердловской области выросла почти на 20%. При этом другие продукты питания подорожали не на много, а некоторые даже упали в цене.

Согласно данным Свердловскстата, помидоры за неделю взлетели в цене за килограмм на 17,75% (до 113 рублей), огурцы — почти на 9% (до 117 рублей). При этом недавно в регионе убрали урожай. Повышение цен отметили и на шоколадные конфеты — на 5%, рис — на 2%, картофель — на 2,6%. Детское питание в консервах также стало дороже на 2,7%.

Среди товаров, цена которых понизилась, Свердловскстат отметил морковь — на 5,2% (до 42,5 рублей) и репчатый лук — на 4% (до 31 рубля).

Напомним, в конце лета цены на морковь в Свердловской области поднялись до двухсот рублей за килограмм. В ситуацию с ростом стоимости вмешалось правительство региона.

Сюжеты:
Екатеринбург
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