Цены на огурцы и помидоры в Свердловской области резко выросли

Стоимость огурцов и помидоров на прилавках в Свердловской области выросла почти на 20%. При этом другие продукты питания подорожали не на много, а некоторые даже упали в цене.

Согласно данным Свердловскстата, помидоры за неделю взлетели в цене за килограмм на 17,75% (до 113 рублей), огурцы — почти на 9% (до 117 рублей). При этом недавно в регионе убрали урожай. Повышение цен отметили и на шоколадные конфеты — на 5%, рис — на 2%, картофель — на 2,6%. Детское питание в консервах также стало дороже на 2,7%. Среди товаров, цена которых понизилась, Свердловскстат отметил морковь — на 5,2% (до 42,5 рублей) и репчатый лук — на 4% (до 31 рубля). Напомним, в конце лета цены на морковь в Свердловской области поднялись до двухсот рублей за килограмм. В ситуацию с ростом стоимости вмешалось правительство региона. «Это уже вообще никуда не годится»: Евгения Куйвашева поразили цены на морковь

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