Грузоперевозки в регионе: влияние на Нижний Тагил, тарифы и «серые перевозчики»

В 2017 году оборот рынка грузоперевозок увеличился почти на 15 процентов. В денежном выражении он превысил 733 млрд рублей, что является платой за доставку 1,6 млрд тонн товаров. Значительная часть приходится на сегмент полной загрузки. В этом случае заказчик полностью оплачивает маршрут или аренду автомобиля. 1/5 часть – сегмент сборных грузов. Особая категория грузов – опасные, негабаритные и сверхтяжёлые – составили в обороте около 7%.

Многие представители сферы уверены, что рынок принадлежит заказчику, поскольку тот диктует все условия. Более того, рынок грузоперевозок не слишком прозрачный, там много посредников и диспетчерских компаний. Этот бизнес бывает рентабельным в том случае, если он не слишком закредитован и если количество лизинговых грузовиков сопоставляется с заработком компании, уверены игроки рынка.

Производители редко имеют у себя «под боком» железную дорогу. Подавляющее большинство товара - 99% - надо довезти до вагона. А чаще всего в последнее время вообще используют автомобильный транспорт, чтобы от двери до двери доставить: от грузоотправителя до грузополучателя, отметил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Всё, кроме запрещённого Нижний Тагил является крупным промышленным центром Урала, где развивается металлургия, обрабатывающая и перерабатывающая промышленности, производятся строительные материалы, а также существуют другие виды бизнеса. Поэтому для Нижнего Тагила важно иметь налаженное транспортное сообщение с соблюдением сроков доставки и с чётким графиком. В 2017 году в Нижнем Тагиле было зарегистрировано 11 266 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кто-то возит одежду, кто-то – текстиль, различные предприятия перевозят оборудование, запчасти к нему. Это может быть по сути всё, что угодно. От каких-то медицинских товаров до цепей от кранов, а также станки, товары народного потребления, канцелярия. Естественно, кроме запрещённого грузооборота, рассказала в беседе с TagilCity.ru Анна Москвитина, руководитель «Байкал Сервис Нижний Тагил».

Самый быстроразвивающийся сегмент в сфере грузоперевозок – транспортировка сборных грузов. Уже в 2018 году можно говорить о том, что его объём превысит 180 млрд рублей. Железная дорога из-за большой мороки не занимается этим видом отгрузки товара.

В транспортной компании «Деловые линии», подразделение которой есть в Нижнем Тагиле, на сборные грузы приходится 2/3 объёма всех перевозок. В основном клиенты оформляют доставку оборудования, автозапчастей и стройматериалов.

Сейчас мы очень чувствуем, что вырос объём так называемого е-коммерса: это тот поток, который генерируют интернет-магазины, интернет-сервисы. Мы чувствуем, что это будет драйвером роста, отметил генеральный директор компаний «Деловые линии» Фарид Мадани.

Эксперты отмечают, что доставка товаров из интернет-магазинов за год выросла на 20-30 процентов, при этом большая часть перевозится грузовиками. Какое-то направление может быть малозагруженным, в сравнении с маршрутом между столицами, однако даже в этом случае фура идёт по графику, а не по заполнению.

Не обязательно по заполнению. Она может идти по графику, чтобы соблюдать какие-то временные обязательства. Фура фактически никогда не останавливается. Она останавливается только у склада, чтобы сделать выгрузку или загрузку, отметил Фарид Мадани.

Мобильные сервисы для грузоперевозок набирают популярность Многие владельцы грузовиков находят заказы через мобильные приложения – такие сервисы появились в России сравнительно недавно. Разработчики «убер для грузоперевозок» уверены, что смогут потеснить экспедиторов с высокими тарифами.

Есть три месяца ажиотажа, где комиссии могут быть минимальны: 5-7%. Это ноябрь-декабрь и первая половина января. А все остальные девять месяцев посредник начинает наживаться на своих клиентах: там комиссии могут доходить до 40-50%, но в среднем, 20-25%, уверена Анна Качурец, основатель сервиса «Груз гоу».

На данном сервисе к работе присоединились три тысячи перевозчиков и тысяча грузовладельцев. Выручка компании составила 50 миллионов рублей за девять месяцев 2018 года. Интересно, что владельцы «Груз гоу» вышли из бизнеса в обмен на инвестиции, но остались им управлять. Новый владелец – группа «КПД-карго» – вложил в развитие компании 43 миллиона рублей и теперь занимается доставкой продуктов в торговые сети. Собственники надеются разрешить главную проблему транспортников – загрузку на обратном пути. В настоящее время пробег с пустым кузовом оценивается в 30% недополученной прибыли. К примеру, с Урала в рефрижераторе ничего не увезёшь, уверяют специалисты.

Тарифы по городу достаточно низкие и там присутствуют всевозможные предложения. Что касается слишком дальних перевозок, то при собственном транспорте оттуда привозится слишком большой ремонт из-за качества дорог. Москва, Московская область и ЦФО для 20-тонных машин – для нас на сегодня самое рентабельное, отметил совладелец компании «КПД-карго».

Это новые явления в регионе, они пока не совсем развиты. Я думаю, это будет интересно для молодёжи, отметила Анна Москвитина по поводу мобильных сервисов.

Бензин, расстояние и маржа – из чего складывается цена Эксперты подсчитали, что большая часть себестоимости перевозки – 35% – составляет заработная плата водителя. Менее трети приходится на топливо. Также в цену, по данным российских специалистов, заложен ремонт грузовика. Амортизация – десятая часть себестоимости и 5% – это прибыль транспортной компании.

Однако свердловские эксперты, которые пообщались с TagilCity.ru, уверены, что тариф включает несколько иные показатели.

Цена грузоперевозки зависит от того, на какое расстояние осуществляется перевозка. Если это перевозка по направлению «Нижний Тагил – Екатеринбург», то это минимальная стоимость. Тут в принципе затраты только на перевозчика, а также небольшой процент маржинальной доходности, чтобы мы не в ноль срабатывали и не в минус. Если брать Владивосток - другой конец страны, то там идёт и перевозчик, и затраты на перегрузы, на обработку груза - из одной перегрузить в другую. Потому что здесь по области мы забираем малыми машинами, а отправляем фурами, в счёт – погрузо-разгрузочные работы. В стоимость входит страховка груза по каждой отправке – это обязательно. Ремонт – не входит в стоимость, поскольку поломка машины - не вина клиента и он не должен за это платить, ведь транспорт наёмный. Расчёт топлива также входит в цену, отметила Анна Москвитина.

Есть различные условия. Цена груза зависит от размера груза, а также от тех услуг, которые может выбрать заказчик, помимо перевозки груза, представитель транспортной компании GTD в Нижнем Тагиле Илья Горбаконин.

«Серые перевозки»: цена vs качество Негативный опыт привносят в бизнес грузоперевозок так называемые «серые перевозчики». Участники отрасли уверены, что из-за таких операторов мимо бюджета проходит около 500 млрд рублей. Кроме того, что они несут риски не только для участников бизнеса, но и для клиентов.

Они занижают стоимость, что отрицательно сказывается на репутации других. Допустим, если мы клиенту озвучиваем 10 тысяч, может найтись такой перевозчик, который озвучит восемь. Но этот груз мы будем вести четыре дня до Москвы, а они – две недели. При серых перевозках есть риски. Работая с федеральными перевозчиками, компания, которая заказала перевозку, застрахована от потерь. Есть все бухгалтерские документы, с печатями. Другие могут отгружать и принимать по сканам документов. У нас - клиент не рискует ничем. При работе с федеральными перевозчиками машины зачастую пломбируются после загрузки. Серый перевозчик вряд ли будет этим заморачиваться, отметила Анна Москвитина, руководитель транспортной компанией в Нижнем Тагиле.

В нашей области серые перевозчики - малые транспортные компании - забирают какую-то часть клиентов. Есть риски при оформлении груза. В нашем случае - у нас всё правильно. Если груз едет через границу, мы оформляем все таможенные, транспортные документы. У нас есть услуга страхования, с нами работают крупные страховые компании. Естественно, серые перевозчики не будут эти заниматься, уверяет представитель транспортной компании в Нижнем Тагиле Горбаконин Илья.

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Рынок нужно «обелить» Российские власти направили свои инициативы на «обеление» рынка.

У нас предложение – подготовить законопроект о грузовых автомобильных перевозках. Туда по нашему предложению попасть сможет только тот, кто находится в реестре: зарегистрирован, как логистическая компания, экспедитор или грузовой перевозчик. Мне кажется, это не только обеление рынка, это повышение конкуренции, снижение цены. А самое главное - это возможность работать с минимальными или вообще нулевыми потерями для производителей, отметил президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Это скорее положительный момент. Сразу отсеются лишние, недобропорядочные перевозчики. В плане конкуренции это тоже большой плюс. Отсеются маленькие, несерьёзные организации. Также это будет дополнительная безопасность для тех, кто пользуется услугами транспортных компаний,подчеркнула Анна Москвитина.