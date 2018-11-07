Предприниматели в Нижнем Тагиле смогут получить субсидии из бюджета

Впервые нижнетагильские предприниматели смогут получить субсидии из местного, федерального и областного бюджетов. Для этого необходимо подать заявку в управление промышленной политики и развития предпринимательства до 19 ноября 2018 года.

Предприниматели смогут вернуть часть своих средств, которые были направлены на погашение процентов по кредитам на строительство производственных зданий или на приобретение оборудования. Также субсидии смогут получить бизнесмены, которые направили деньги на уплату лизинговых платежей.

Со стороны муниципальных властей будет оказана поддержка и тем, кто занимается социально значимыми видами деятельности, в их число входят детские центры.