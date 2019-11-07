Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан
Сегодня, 11:47ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Министерстве строительства и ЖКХ России предложили ремонтировать дома с износом 70% за счет жителей до того, как жилье получило статус аварийного, сообщают «Известия».
Данную инициативу планируют обсудить сегодня на парламентских слушаниях в Госдуме.
Инициаторы уточняют, что дома с износом 70% будут включены в программы капремонта даже если не были признаны аварийными.
Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области размер платы за капремонт вырастет на процент инфляции — на 3,8%.
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