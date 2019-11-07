На Урале для 347 торговых и бизнес-центров пересчитали налог на имущество
Сегодня, 19:49ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Правительство Свердловской области утвердило перечень объектов недвижимости, которые в 2020 году будут платить налог на имущество по кадастровой стоимости, пишет РБК.
В списке оказалось 347 бизнес-центров и торговых центров. Из них 32 включены в перечень впервые. В список вошли ТРЦ «Мегаполис», «Радуга Парк», БЦ «Антей», БЦ «Высоцкий», «Пассаж», БЦ «Штольц».
Каждый год в Арбитражный суд Свердловской области обращаются владельцы ТЦ и бизнес-центров с заявлениями об их включении в данный список.
За 2019 год в региональное управление Росреестра поступили 942 жалобы на результаты определения кадастровой стоимости. Эта цифра выше прошлогодней на 24%.
Кадастровая оценка объектов недвижимости в Свердловской области закончилась в августе 2019 года. К этому времени была определена стоимость почти 3,5 млн объектов.
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