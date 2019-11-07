Пинаев раскритиковал управление культуры Нижнего Тагила за неосвоение бюджета

Градоначальник сказал, что ранее к нему обратилась министр культуры и сообщила, что в Нижнем Тагиле есть некоторые проблемы, о которых он сам не в курсе.

Что за проблемы на конец года? Почему я о них не знаю? возмутился Пинаев.

Представитель управления культуры сообщил, что бюджетные деньги освоены не в полном объёме — полностью их реализуют в течение ноября. Однако Владислава Пинаева такой ответ не удовлетворил.

Что вам мешало освоить эти средства [своевременно]? — спросил глава города.

Он потребовал написать подробную объяснительную от управления. В разговоре с TagilCity.ru начальница ведомства Светлана Юрчишина повторила слова подчинённого.

Мы работаем четко по плану. Министерство культуры строго следит за выполнением плана. Оставшиеся средства будут освоены до 30 ноября, сообщила TagilCity.ru Юрчишина.