Пинаев раскритиковал управление культуры Нижнего Тагила за неосвоение бюджета
Сегодня, 7 ноября, на совещании глава города Владислав Пинаев выразил недовольство, что к концу года управление культуры не полностью освоило выделенные средства.
Градоначальник сказал, что ранее к нему обратилась министр культуры и сообщила, что в Нижнем Тагиле есть некоторые проблемы, о которых он сам не в курсе.
Что за проблемы на конец года? Почему я о них не знаю? возмутился Пинаев.
Представитель управления культуры сообщил, что бюджетные деньги освоены не в полном объёме — полностью их реализуют в течение ноября. Однако Владислава Пинаева такой ответ не удовлетворил.
Что вам мешало освоить эти средства [своевременно]? — спросил глава города.
Он потребовал написать подробную объяснительную от управления. В разговоре с TagilCity.ru начальница ведомства Светлана Юрчишина повторила слова подчинённого.
Мы работаем четко по плану. Министерство культуры строго следит за выполнением плана. Оставшиеся средства будут освоены до 30 ноября, сообщила TagilCity.ru Юрчишина.
По её словам, сейчас управлением культуры освоено только 12 миллионов рублей из 21.