В Свердловской области установили новый прожиточный минимум
Сегодня, 12:01ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Прожиточный минимум за третий квартал этого года составит 10 тысяч 881 рубль, об этом сообщила исполняющая обязанности министра экономики Свердловской области Татьяна Гладкова, пишет РИА «Новый День».
Во время заседания областного кабмина глава региона Евгений Куйвашев поинтересовался в связи с этим, достигнуты ли договоренности с предприятиями по изменению условий коллективных договоров. Речь идет об увеличении заработной платы. Директор Департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов подчеркнул, что работа в этом направлении ведется.
Напомним, в настоящий момент средняя зарплата по Свердловской области составляет 39 тысяч рублей.
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