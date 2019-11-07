В Свердловской области установили новый прожиточный минимум

Во время заседания областного кабмина глава региона Евгений Куйвашев поинтересовался в связи с этим, достигнуты ли договоренности с предприятиями по изменению условий коллективных договоров. Речь идет об увеличении заработной платы. Директор Департамента по труду и занятости Дмитрий Антонов подчеркнул, что работа в этом направлении ведется.