Может ли Нижний Тагил стать городом-курортом? Социологи составили рейтинг самых туристически привлекательных регионов РФ (ФОТО)
Социологи провели исследование, целью которого было определить наиболее туристически привлекательные регионы России.
TagilCity.ru напоминает, 2014 год был во многом знаковым для туристического бизнеса в России. После проведения зимней Олимпиады в Сочи, в состав РФ был возвращен Крым, который с советских времен оставался любимым курортом для многих россиян.
В этом году, при составлении рейтинга, исследователи включили множество критериев, которые напрямую или косвенно отражают привлекательность региона для туристов, это: уровень развития туристического бизнеса, оборот туристических услуг, популярность региона у россиян и иностранцев (по ночевкам в гостиницах). Учитывались и туристическая уникальность – то есть наличие достопримечательностей и их «вес», экологическая обстановка в регионе, криминогенная ситуация, развитость транспортной и социальной инфраструктуры, а также популярность региона как бренда. То есть количество запросов в поисковых системах на русском и английском языках.
Любой рейтинг – в значительной степени условен. Но в условиях, когда от поездок за рубеж рекомендовано воздержаться, а внутренний туризм, напротив – ширится и крепнет (каждый десятый россиянин предпочел отдых на Родине), получая от государства всё новые преференции, вроде субсидируемых авиамаршрутов на Урал, Дальний Восток и Сибирь, необходимость в объективном анализе туристических преимуществ различных регионов страны выглядит особенно актуальной.
С верхушкой рейтинга никаких сюрпризов нет – это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Крым. Не удивили и аутсайдеры рейтинга. Это сибирские Тыва и Забайкальский край, Ингушетия (на Кавказе) и Еврейская автономная область (на Дальнем Востоке).
Фото: russia-rating.ru
Куда сложнее все со Свердловской областью, где находится Нижний Тагил.
Необходимо отметить, что ни одна из областей, входящих в Уральский федеральный округ, не попала даже в Топ-20 рейтинга. Лидер региона – Свердловская область - расположился на 24 месте. Тому есть ряд причин.
Фото: russia-rating.ru
Дело в том, что исторически так сложилось, что Урал был кузницей страны. Здесь добывались ценные ресурсы, строились индустриальные гиганты, закрытые производства и даже целые закрытые города, в некоторые из них, въезд как иностранцам, так и гражданам страны ограничен до сих пор, другие стали доступны для любопытных глаз во время перестройки.
Но даже тогда, приехавший на Урал «интурист» мог уехать разочарованным, ведь всё, что попадалось ему на глаза - это были серые моногорода, дымящие в отдалении трубы, трудности в коммуникации – как транспортной (уральские дороги), так и языковой (школьный курс английского языка хорошо усвоило не так много уральцев).
Сейчас эту ситуацию на Урале стараются менять, но если интересные иностранцам события появились, а достопримечательности были облагорожены, то от ужасной экологии жителям Урала, увы, никуда не деться. Этим составители и объясняют низкие позиции Свердловской области в рейтинге.
Так, Нижний Тагил обзавёлся живописной набережной «Тагильская лагуна», которую венчает современная гостиница, по городу был проведён туристический маршрут «Малахитовая линия», которая сейчас, увы, не везде видна из-под снега. В пригороде создаются условия для развития туристического кластера «Река Чусовая», который может быть интересен не только уральским, но и зарубежный туристам благодаря своей экологичности, красивым пейзажам и богатой истории.
Усилия Нижнего Тагила уже были высоко оценены. Так, на III Всероссийском конкурсе Russia open Event Expo вышеупомянутый природный парк «Река Чусовая» стал лауреатом первой премии в номинации «Экотуризм», а во время проведения Х Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015 руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и вовсе заявил, что «у Нижнего Тагила есть все предпосылки, чтобы стать туристическим центром».
Вот только «голосовать ногами» за наш город-курорт как российские, так и зарубежные туристы не спешат. Даже екатеринбуржцы, когда едут на север области, обычно объезжают Нижний Тагил по Серовскому тракту, оберегая своё время от наших пробок, а нервы от неадекватных водителей.
Изменится ли что-то в ближайшее время, смогут ли Нижний Тагил и Екатеринбург перестать быть преимущественно транзитными пунктами в туристическом потоке – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.
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