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Может ли Нижний Тагил стать городом-курортом? Социологи составили рейтинг самых туристически привлекательных регионов РФ (ФОТО)
Сюжеты:
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Может ли Нижний Тагил стать городом-курортом? Социологи составили рейтинг самых туристически привлекательных регионов РФ (ФОТО)

7 декабря 2015, 16:55ЭкономикаПавел Щербина
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