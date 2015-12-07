Может ли Нижний Тагил стать городом-курортом? Социологи составили рейтинг самых туристически привлекательных регионов РФ (ФОТО)

TagilCity.ru напоминает, 2014 год был во многом знаковым для туристического бизнеса в России. После проведения зимней Олимпиады в Сочи, в состав РФ был возвращен Крым, который с советских времен оставался любимым курортом для многих россиян.

В этом году, при составлении рейтинга, исследователи включили множество критериев, которые напрямую или косвенно отражают привлекательность региона для туристов, это: уровень развития туристического бизнеса, оборот туристических услуг, популярность региона у россиян и иностранцев (по ночевкам в гостиницах). Учитывались и туристическая уникальность – то есть наличие достопримечательностей и их «вес», экологическая обстановка в регионе, криминогенная ситуация, развитость транспортной и социальной инфраструктуры, а также популярность региона как бренда. То есть количество запросов в поисковых системах на русском и английском языках.

С верхушкой рейтинга никаких сюрпризов нет – это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Крым. Не удивили и аутсайдеры рейтинга. Это сибирские Тыва и Забайкальский край, Ингушетия (на Кавказе) и Еврейская автономная область (на Дальнем Востоке).

Куда сложнее все со Свердловской областью, где находится Нижний Тагил.

Необходимо отметить, что ни одна из областей, входящих в Уральский федеральный округ, не попала даже в Топ-20 рейтинга. Лидер региона – Свердловская область - расположился на 24 месте. Тому есть ряд причин.

Дело в том, что исторически так сложилось, что Урал был кузницей страны. Здесь добывались ценные ресурсы, строились индустриальные гиганты, закрытые производства и даже целые закрытые города, в некоторые из них, въезд как иностранцам, так и гражданам страны ограничен до сих пор, другие стали доступны для любопытных глаз во время перестройки.

Но даже тогда, приехавший на Урал «интурист» мог уехать разочарованным, ведь всё, что попадалось ему на глаза - это были серые моногорода, дымящие в отдалении трубы, трудности в коммуникации – как транспортной (уральские дороги), так и языковой (школьный курс английского языка хорошо усвоило не так много уральцев).

Усилия Нижнего Тагила уже были высоко оценены. Так, на III Всероссийском конкурсе Russia open Event Expo вышеупомянутый природный парк «Река Чусовая» стал лауреатом первой премии в номинации «Экотуризм», а во время проведения Х Международной выставки вооружения, военной техники и боеприпасов RAE 2015 руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и вовсе заявил, что «у Нижнего Тагила есть все предпосылки, чтобы стать туристическим центром».

Вот только «голосовать ногами» за наш город-курорт как российские, так и зарубежные туристы не спешат. Даже екатеринбуржцы, когда едут на север области, обычно объезжают Нижний Тагил по Серовскому тракту, оберегая своё время от наших пробок, а нервы от неадекватных водителей.

Изменится ли что-то в ближайшее время, смогут ли Нижний Тагил и Екатеринбург перестать быть преимущественно транзитными пунктами в туристическом потоке – покажет время, а расскажет портал TagilCity.ru.