Россия потеряла 247 млрд рублей из-за закупок по завышенным ценам

Такие данные приводит газета «Ведомости» со ссылкой на доклад Национального рейтинга прозрачности закупок, который будет опубликован 7 декабря.

С июня 2014 года по июль 2015 год Национальная ассоциация участников электронной торговли отслеживала закупки 72 федеральных, 83 региональных и 86 муниципальных заказчиков. В рейтинге оказались также 64 заказчика, попадающих под закон о закупках госкомпаний и естественных монополий, и 106 коммерческих заказчиков, которые действуют в соответствии с собственным регламентом.

Согласно исследованию, каждый пятый государственный контракт был заключен по максимальной цене, с которой начинались торги. Федеральные заказчики завышают цены на 8,4%, госсектр – на 5,6%. До 9% увеличилась доля расторгнутых государственных контрактов. Муниципальные заказчики расторгают почти каждый пятый контракт (18,9%).

Наиболее прозрачными организациями признаны Роспатент, Москва, Абакан, ГУП «Мосгортранс» и «Сибур холдинг». Самым непрозрачным заказчиком стал Роскосмос, который, судя по данным рейтинга, больше покупал у единственного поставщика и меньше снижал цены. Самым непрозрачным регионом признан Забайкальский край. Махачкалу также назвали городом с самыми непрозрачными закупками из-за их высокой доли у единственного поставщика по максимальной цене.