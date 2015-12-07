Российский авторынок выбыл из Топ-10 рынков мира

За ним следует рынок США с показателем 14 млн 500 тыс. автомобилей и динамикой +5,8% к АППГ. На третьем месте – Япония (4 млн 279 тыс. шт.; -7,3%). Четвертое место в мире заняла Германия (2 млн 686 тыс. шт.; +5,1%). Пятерку лидеров замыкает Индия (2 млн 311 тыс. шт.; +8,3%).

В ТОП-10 вошли Великобритания (2,3 млн шт.; +6,4%), Бразилия (2,1 млн шт.; -23,3%), Канада (1,6 млн шт.; +5%), Франция (1,6 млн шт.; +5,7%), Южная Корея (1,5 млн шт.; +9,3%). По итогам 10 месяцев большинство авторынков, входящих в ТОП-10, показали положительную динамику, исключение составили Бразилия и Япония.