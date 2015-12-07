Российский авторынок выбыл из Топ-10 рынков мира
7 декабря 2015, 08:40ЭкономикаMaurice
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По итогам 10 месяцев 2015 года Китай продолжает сохранять лидерство по продажам новых автомобилей – 16 млн 485 тыс. автомобилей, что на 3,9% больше, чем за 10 месяцев 2014 года.
За ним следует рынок США с показателем 14 млн 500 тыс. автомобилей и динамикой +5,8% к АППГ. На третьем месте – Япония (4 млн 279 тыс. шт.; -7,3%). Четвертое место в мире заняла Германия (2 млн 686 тыс. шт.; +5,1%). Пятерку лидеров замыкает Индия (2 млн 311 тыс. шт.; +8,3%).
В ТОП-10 вошли Великобритания (2,3 млн шт.; +6,4%), Бразилия (2,1 млн шт.; -23,3%), Канада (1,6 млн шт.; +5%), Франция (1,6 млн шт.; +5,7%), Южная Корея (1,5 млн шт.; +9,3%). По итогам 10 месяцев большинство авторынков, входящих в ТОП-10, показали положительную динамику, исключение составили Бразилия и Япония.
Россия (1,3 млн шт.; -33,5%) не попала в ТОП-10, пропустив вперед еще и Италию (1,3 млн шт.; +14,6%).
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