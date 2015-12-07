В Нижнем Тагиле жители задолжали около 106 миллионов за электроэнергию: должникам массово отключили свет

Благодаря принципиальному нежеланию оплачивать потребляемую электроэнергию, в 2015 году у тагильчан накопилось 105,9 млн. долга за электричество. Это на 27% больше, чем в прошлом году.

Желая изменить создавшееся положение, в минувшую неделю компания «Тагилэнергосбыт» провела мероприятие, призванное убедить жителей «заплатить налоги и спать спокойно».

Особое внимание уделили жителям домов №64, 66, 68, 70 на улице Металлургов. Неплательщики из этих домов задолжали предприятию за электроэнергию 5,2 млн. рублей. Самый злостный из них задолжал 63 тысячи рублей.

Все должники были отключены от электросети дома. Как показала последующая проверка, многие из них решили рискнуть и самовольно подключили электричество обратно. В их отношении были составлены акты о самовольном подключении к электрической сети, подразумевающие выплату штрафа.

Принятые меры привели к погашению жильцами домов долга на общую сумму 109 тысяч рублей. Также были заключены гарантийные письма на сумму 176 тысяч рублей.

Всего в этих домах было проверено 223 неплательщика, выявлено 78 случаев самовольного подключения к электросети дома.

В Нижнем Тагиле должников и дальше будут отключать от электричества. Энергетики и полиция предупреждают, что с 5 декабря увеличилась сумма штрафа за самовольное подключение. Для физических лиц она составит от 10 до 15 тысяч рублей. А с 1 января увеличатся пени за несвоевременную оплату за электроэнергию.

Приближаются новогодние праздники и неплательщики, которых отключат в декабре, будут слушать бой курантов не по телевизору, а из соседних квартир, сидя рядом с тёмной ёлкой.