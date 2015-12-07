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В Нижнем Тагиле жители задолжали около 106 миллионов за электроэнергию: должникам массово отключили свет
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле жители задолжали около 106 миллионов за электроэнергию: должникам массово отключили свет

7 декабря 2015, 12:35ЭкономикаДенис Таратонов
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