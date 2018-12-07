220 млн на питание и 1 млн на образование: Нижний Тагил получит региональные субсидии

Нижний Тагил в 2019 году получит 220 млн рублей субсидий из областного бюджета, которые будут направлены на обеспечение питания учащихся.

Помимо этого, в рамках проекта «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» муниципалитет получит 1 млн рублей на создание школ, в которых будет реализовываться инновационная программа для отработки новых образовательных технологий, пишет «Областная газета».