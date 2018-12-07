220 млн на питание и 1 млн на образование: Нижний Тагил получит региональные субсидии
Сегодня, 14:07ЭкономикаФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нижний Тагил получит из областного бюджета 220 млн рублей на организацию детского питания и 1 млн рублей на создание сети школ по реализации новых технологий образования.
Сюжеты: Нижний Тагил
Нижний Тагил в 2019 году получит 220 млн рублей субсидий из областного бюджета, которые будут направлены на обеспечение питания учащихся.
Помимо этого, в рамках проекта «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» муниципалитет получит 1 млн рублей на создание школ, в которых будет реализовываться инновационная программа для отработки новых образовательных технологий, пишет «Областная газета».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей