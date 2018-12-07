Нетоксичный регион: Свердловская область – в середине рейтинга по страховым выплатам

Согласно рейтингу по страховым выплатам, по результатам показателей за 2016-й, 2017-й и за 9 месяцев 2018 года Свердловская область расположилась на 32 месте из 86-ти. Рассматриваемый рейтинг был составлен с учётом нескольких показателей: частота страховых случаев, средняя выплата по страховке, процент досудебных выплат и динамика прироста договоров «автогражданки» и др.

Так, регион в 2018 году закрепился между «токсичными» областями и теми, где частота страховых случаев, а, соответственно, другие смежные показатели, находятся в «беспроблемных» пределах. По перечню «плохих» и «хороших» регионов можно понять, какие субъекты РФ приходятся страховщикам «по душе», а какие они не любят.

В ТОП-3 «токсичных» регионов вошли - Северная Осетия - Алания, Приморский край и Липецкая область. В «зелёной» зоны – Псковская область, республика Карелия и Чукотский край.

Снизилось количество ДТП В Свердловской области количество страховых случаев составляет 4,9% (50 место в общем рейтинге). Минимальный показатель зафиксирован в Байконуре (1,3%), максимальный – в Дагестане (6,8%).

Интересно, что годом ранее в Свердловской области этот показатель был выше и составлял 5,6% (61 место), а в 2016 году – 5,7% (52 место). Это может говорить о том, что на Среднем Урале снизилось количество ДТП с крупным ущербом, если обратить внимание на среднюю выплату по страховке.

Средняя выплата снизилась: фактически или только на бумаге? Так, в Свердловской области средняя страховая выплата составила 67 325 рублей в 2018 году (69 906 рублей в 2016 году, 77 306 рублей в 2017-м).

Выплаты в основном производятся без судов: отношение судебных выплат к несудебным составляет всего 15,7%.

По мнению экспертов, снижение средней выплаты в регионе формальное. Это связано с внедрением практики урегулирования убытков в натуральной форме, поскольку оно существенно сужает возможности «автоюристов» получать «надбавки» на страховые выплаты через суд.

Формально сумма выплат, отражаемая в официальных данных по статистике, снизилась. Но дело в том, что период урегулирования убытка при натуральной форме возмещения как минимум в два раза длиннее, чем при выплате деньгами. Только на ремонт транспортного средства отводится почти месяц. Из-за этого такие убытки позже попадают в отчетность, что создает сейчас впечатление «снижения» количества убытков,поделился представитель страховой компании в разговоре с TagilCIty.ru.

Наиболее остро вопрос стоит в Северной Осетии – Алании, где, судя по данным, каждый десятый водитель становится участником ДТП, при этом средняя сумма выплат составляет 165 348 рублей. При этом большая часть выплачивается без судов, о чём свидетельствует отношение судебных выплат к несудебным (19,3%).

Растут «накрутки» автоюристов Вместе с этим в Свердловской области в полтора раза вырос показатель отношения судебных расходов к сумме основного требования – 96% в 2016 году, 129% в 2017-м и 149% в 2018-м.

Это значит, что «накрутки» автоюристов по рассматриваем в судах делам растут,отметил представитель страховой компании.

Рост показателя связываю в частности с тем, что водители чаще стали обращаться к юристам. Но люди идут в юристам не просто так, а потому что сталкиваются с несправедливостью со стороны страховых компаний при возмещении ущерба. Вероятно, производится некачественных ремонт, сейчас ведь отправляют сразу в автомастерские,поделилась в беседе с TagilCity.ru юрист Анна Коваленко.

Заключение договоров – на прежнем уровне В 2018 году Свердловской области количество оформляемых договоров автострахования снизилось, но несущественно – всего на 0,6%. К примеру, в Ульяновской области прирост договоров произошёл на 27%, это максимальный показатель по стране. В сравнении с 2017 годом, когда количество страховых случаев в Свердловской области выросло, увеличился и прирост договоров – на 4,1% (в 2016 году – на 9,3%).

Также в РСА подсчитали и уровень выплат свердловчанам с учётом РВД (или расчёт ведения дел – это те самые 23%, которые в цене каждого полиса ОСАГО заложены на комиссии агентам, брокерам, зарплаты сотрудникам и так далее). В Свердловской области этот показатель возрастал c 84% до 95% в 2017 году, а в 2018 году, наоборот, произошло снижение почти на 20% – до 74%.