Нижнетагильский ВГОК не заплатил 3,8 млн АО «Ремстройпуть» за выполненные работы
Нижнетагильский Высокогорский горно-обогатительный комбинат» по суду должен выплатить 3,8 млн рублей ООО «Ремстройпуть» за выполненные работы.
Арбитражный суд Свердловской области установил, что ВГОК не выплатил истцу – АО «Ремстройпуть» 3,5 млн рублей по контракту за выполнение работ по выправке, рихтовке железнодорожных путей АО «ВГОК» выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 в 2015 г. Установлено, что договор, заключенный между сторонами, является договором подряда, соответственно, при выполнении работ одной стороной, вторая сторона должна произвести оплату этих работ в установленной документом сумме.
Материалами дела подтверждается, что истцом в ходе исполнения обязательств по договору выполнены работы на общую сумму 3 528 719 руб. 29 коп. Данное обстоятельство подтверждается подписанными без разногласий и представленными в материалы дела актами приемки выполненных работ.
В ответе на исковое заявление ответчик наличие долга не признал. В суд представители ответчика не явились.
Суд постановил удовлетворить исковые требования АО «Ремстройпуть» в полном объеме и взыскать с ОАО ВГОК сумму основного долга с процентами в общей сумме 3,8 млн рублей, а также продолжить начисление процентов по задолженности до момента полного ее погашения.
Отметим, что АО «Ремстройпуть» зарегистрировано в Екатеринбурге, доходы предприятия за 2017 год составили 34,2 млн рублей. Директором является Вячеслав Афраков. Предприятие также ранее сотрудничало с ООО «Завод огнеупорных материалов» в Нижнем Тагиле, где итогом взаимодействия также стало арбитражное производство, в котором «Ремстройпуть» уже выступал в качестве ответчика.
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