Нижнетагильский ВГОК не заплатил 3,8 млн АО «Ремстройпуть» за выполненные работы

Арбитражный суд Свердловской области установил, что ВГОК не выплатил истцу – АО «Ремстройпуть» 3,5 млн рублей по контракту за выполнение работ по выправке, рихтовке железнодорожных путей АО «ВГОК» выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной ВПРС-500 в 2015 г. Установлено, что договор, заключенный между сторонами, является договором подряда, соответственно, при выполнении работ одной стороной, вторая сторона должна произвести оплату этих работ в установленной документом сумме.

Материалами дела подтверждается, что истцом в ходе исполнения обязательств по договору выполнены работы на общую сумму 3 528 719 руб. 29 коп. Данное обстоятельство подтверждается подписанными без разногласий и представленными в материалы дела актами приемки выполненных работ.

В ответе на исковое заявление ответчик наличие долга не признал. В суд представители ответчика не явились.

Суд постановил удовлетворить исковые требования АО «Ремстройпуть» в полном объеме и взыскать с ОАО ВГОК сумму основного долга с процентами в общей сумме 3,8 млн рублей, а также продолжить начисление процентов по задолженности до момента полного ее погашения.