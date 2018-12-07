Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Нижнетагильский ВГОК не заплатил 3,8 млн АО «Ремстройпуть» за выполненные работы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Lady justice 2388500 1920

Нижнетагильский ВГОК не заплатил 3,8 млн АО «Ремстройпуть» за выполненные работы

Сегодня, 11:05ЭкономикаЮлия Суворова
Читайте
также
Госзакупки до 500 000 рублей: почему их предпочитают свердловские компании?
Рейтинг предприятий АПК Свердловской области: 53 млрд выручки при нарушениях, штрафах
Хорошо ли летать в Нижнем Тагиле?
Читайте также
Cиндром профессионального эмоционального выгорания: как его предупредить
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина