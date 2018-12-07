Зарплаты муниципальных служащих Нижнего Тагила увеличатся на 4,3% в 2019 году

Несмотря на то, что решение будет принято до конца 2018 года, оклады вырастут лишь с октября 2019 года, поскольку в казну нужно заложить деньги.

Ранее размер зарплаты муниципальных служащих поднимался в 2017 году, тогда оклады повысили на 10%. До этого повышения средняя зарплата составляла 36 251 рубль. После этого планировалось еще одно увеличение размеров заработной платы, но уже на 5%, однако этого не удалось достигнуть из-за тяжелой экономической ситуации и дефицита бюджета.