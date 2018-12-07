Зарплаты муниципальных служащих Нижнего Тагила увеличатся на 4,3% в 2019 году
В 2019 году повысятся оклады у муниципальных служащих. Инициативу поддержали депутаты гордумы Нижнего Тагила. Оклады вырастут на 4,3%.
Повышение коснется сотрудников администрации, подведомственных учреждений и аппарата гордумы. Размер будущей индексации обозначен правительством региона.
Несмотря на то, что решение будет принято до конца 2018 года, оклады вырастут лишь с октября 2019 года, поскольку в казну нужно заложить деньги.
Ранее размер зарплаты муниципальных служащих поднимался в 2017 году, тогда оклады повысили на 10%. До этого повышения средняя зарплата составляла 36 251 рубль. После этого планировалось еще одно увеличение размеров заработной платы, но уже на 5%, однако этого не удалось достигнуть из-за тяжелой экономической ситуации и дефицита бюджета.
Зарплаты бюджетников были увеличены на 4% с октября 2018 года, пишет ИА «Все новости».
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