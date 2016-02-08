Как экономить на связи: в Нижнем Тагиле пройдет мастер-класс для бизнесменов

Транспортные компании одними из первых страдают от растущих цен на топливо. Не самое высокое качество образования становится причиной низкой квалификации персонала, который приходится постоянно обучать и строго контролировать. Цены на технику растут вместе с курсом доллара, и АТС и прочие современные технологии становятся все дороже.

В это же время банальное поднятие цен на товары и услуги не решает задачу по повышению прибыли. И в этой ситуации самое время пересмотреть расходы компании.

Как с помощью SIM-карт снизить расходы для малого и среднего бизнеса? Как при этом успешно оптимизировать привычные рабочие процессы, повысить эффективность обслуживания клиентов и увеличить число заказчиков? Как создать телефонную инфраструктуру в компании без АТС, при этом не потеряв ни одного входящего звонка?

Об этом 18 февраля на специальной конференции в Нижнем Тагиле расскажут эксперты по прогрессивным технологическим сервисам Павел Сериков и Игорь Лоюк из МТС.

Бизнесмены познакомятся с наиболее востребованными современными телеком-решениями, позволяющими контролировать перемещениями персонала, транспорта и грузов, управлять маршрутами и сотрудниками по SMS, искать угнанные автомобили, формировать автоматические отчеты о перемещениях, выполнении заданий, а также о пробеге и расходе топлива служебного транспорта рассказывают в пресс-службе компании МТС.

Чтобы повысить уровень своих знаний о современных подходах к построению инфраструктуры связи на предприятии и получить персональную консультацию для своей компании, необходимо позвонить на многоканальный номер 8-800-250-35-66 и записаться на конференцию (звонок бесплатный).

Место и время проведения конференции: