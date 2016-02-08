Министерство финансов предлагает повысить акцизы на бензин

Министерство финансов выступило с предложением повысить налог на бензин и дизельное топливо. Повышение акцизов будет равно 2 рублям для бензина и 1 рублю для дизеля.

Глава минфина Антон Силуанов считает, что такой ход принесет в бюджет государства в этом году 80 млрд рублей. Но данное повышение налога не должно привести к росту цен на бензин. Потому изменения цен в худшую сторону водители автомобилей увидеть не должны.