Министерство финансов предлагает повысить акцизы на бензин
8 февраля 2016, 18:05Экономика
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В Минфине утверждают, что это не должно повлиять на подорожание топлива.
Министерство финансов выступило с предложением повысить налог на бензин и дизельное топливо. Повышение акцизов будет равно 2 рублям для бензина и 1 рублю для дизеля.
Глава минфина Антон Силуанов считает, что такой ход принесет в бюджет государства в этом году 80 млрд рублей. Но данное повышение налога не должно привести к росту цен на бензин. Потому изменения цен в худшую сторону водители автомобилей увидеть не должны.
Также глава министерства предложил понизить вычет по НДПИ. Это также положительно сыграет роль в росте бюджета государства.
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