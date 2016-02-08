Правительство планирует ввести акциз на автомобильные шины
Такой шаг приведет к повышению цен и «сжатию» авторынка.
Шины для автомобилей могут попасть в список товаров, обложенных акцизом – дополнительным налогом. Данную информацию сообщил гендиректор компании «Nokian Tyres Россия» Андрей Пантюхов.
Если ввод акциза на шины произойдет, то это приведет к большому росту цен на данные товары и уменьшению автомобильного рынка. Пантюхов также сообщил, что автомобиль уже сам есть в списке акцизных товаров. Дополнительные налоги приведут лишь к негативным последствия, учитывая состояние рынка в экономическом кризисе. Определенно точно можно ждать многочисленных увольнений и сокращение налогов, идущих в бюджет государства.
Помимо шин, в список товаров, которые обложены акцизом, попали пальмовое масло (включая товары, его содержащие) и газированные напитки. Многие источники сообщают, что с таким решением согласился президент Владимир Путин.
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