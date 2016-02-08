Правительство планирует ввести акциз на автомобильные шины

Если ввод акциза на шины произойдет, то это приведет к большому росту цен на данные товары и уменьшению автомобильного рынка. Пантюхов также сообщил, что автомобиль уже сам есть в списке акцизных товаров. Дополнительные налоги приведут лишь к негативным последствия, учитывая состояние рынка в экономическом кризисе. Определенно точно можно ждать многочисленных увольнений и сокращение налогов, идущих в бюджет государства.